Bei Jahrhundertprojekt sticht 18-Meter-Turm hervor

Der letzte vollständige Baustellenmonat für das Welser Jahrhundertprojekt Volksgarten neu hat begonnen. Im Juli werden die ersten Bereiche der Freizeitoase für Besucher geöffnet. Dazu gehören auch die beiden Spiel- und Sportlandschaften. Dort können sich Jung und Alt auf rund 16.000 Quadratmetern austoben. Was bei einem Lokalaugenschein sofort auffällt, ist der noch nicht ganz fertig errichtete 18 Meter hohe, pyramidenförmige Rutschturm. „Bei dieser Höhe besteht die Gefahr von Blitzeinschlägen. Darauf hat uns die Behörde zuletzt aufmerksam gemacht. Vorschrift ist Vorschrift“, hat auch für den Welser FP-Bürgermeister Andreas Rabl die Sicherheit der Kinder oberste Priorität.