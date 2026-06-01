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Sorge vor Blitzen

Bei Jahrhundertprojekt sticht 18-Meter-Turm hervor

Oberösterreich
01.06.2026 16:25
Der Volksgarten neu nimmt immer mehr Gestalt an.
Der Volksgarten neu nimmt immer mehr Gestalt an.(Bild: Rene Hauser)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

In der Zielgeraden sind die Arbeiten für den neuen Welser Volksgarten. Bereits im Juli werden Teile der Freizeitoase eröffnet. Derzeit muss beim 18 Meter hohe Rutschturm nachgebessert werden. Die Behörden schreiben der Stadt einen Blitzschutz vor. Sonst läuft aber alles völlig nach Plan. 

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Der letzte vollständige Baustellenmonat für das Welser Jahrhundertprojekt Volksgarten neu hat begonnen. Im Juli werden die ersten Bereiche der Freizeitoase für Besucher geöffnet. Dazu gehören auch die beiden Spiel- und Sportlandschaften. Dort können sich Jung und Alt auf rund 16.000 Quadratmetern austoben. Was bei einem Lokalaugenschein sofort auffällt, ist der noch nicht ganz fertig errichtete 18 Meter hohe, pyramidenförmige Rutschturm. „Bei dieser Höhe besteht die Gefahr von Blitzeinschlägen. Darauf hat uns die Behörde zuletzt aufmerksam gemacht. Vorschrift ist Vorschrift“, hat auch für den Welser FP-Bürgermeister Andreas Rabl die Sicherheit der Kinder oberste Priorität.

28 neue Spielgeräte
Insgesamt stehen 28 Spielgeräte zur Verfügung. Wo es möglich war, wurde auf die Barrierefreiheit geachtet. Beispiele dafür sind eine breite Hangrutsche mit einer Holzrampe als Zugang auf den Hügel, ein unterfahrbarer Matschtisch mit Wasserspender, ein Sandspielbereich mit Tresen, ein Sitzkarussell, eine mit dem Rollstuhl befahrbare Holzplattform mit Spielwand, eine Sechseckschaukel mit einem barrierefreien Sitz sowie eine Rollstuhlwippe.

Der 18 Meter hohe Rutschturm ist eine der Attratkionen im neuen Volksgarten.
Der 18 Meter hohe Rutschturm ist eine der Attratkionen im neuen Volksgarten.(Bild: Rene Hauser)

Geprägt ist der Spielplatz von mehreren 1,5 bis drei Meter hohen Hügeln sowie von rund 270 Quadratmetern Fläche mit Kies und Sand und rund 870 Quadratmetern Fläche mit Holzhackschnitzeln. Der Spielbereich erstreckt sich übrigens ganz bewusst auf die umliegenden Gebiete: „Vor allem die große Rasenfläche innerhalb des Rundweges ist nutzungsoffen und lädt auch zum ruhigen Verweilen ein. WC-Anlagen sind im Spiel- wie im Sportbereich vorgesehen“, erklärt Rabl. 

Zitat Icon

Der Sportbereich im Volksgarten Neu wird mit seiner Vielseitigkeit neue Maßstäbe setzen.

Gerhard Kroiß, Vizebürgermeister

Wer im Volksgarten Neu dem Körper etwas Gutes tun will, ist im östlichen Teil des Areals richtig: Der rund 10.000 Quadratmeter große Sportbereich bietet vielfältige Angebote für alle Altersgruppen. Der Volksgarten Neu macht es somit möglich, verschiedene Sportarten kostenlos zu betreiben und gleichzeitig dabei die Natur zu genießen. Ein besonderes Highlight sind die Bouldertürme für akrobatisches und gleichzeitig absturzsicheres Klettern. Wer sich im Calisthenics-Bereich auspowern möchte, findet dort mit den „Inclusion Bar Dips“ übrigens auch ein barrierefreies Trainingsangebot vor.

Das Piratenschiff zählt zu den Attraktionen des neuen Spielplatzes.
Das Piratenschiff zählt zu den Attraktionen des neuen Spielplatzes.(Bild: Rene Hauser)

Auch bei Vizebürgermeister und Sportreferent Gerhard Kroiß ist die Vorfreude auf die Eröffnung groß: „Sporteln im Freien erfreut sich vor allem bei jungen Menschen immer größerer Beliebtheit. In Wels gibt es dafür bereits jetzt zahlreiche kostenlose Angebote von Calisthenics-Anlagen über BMX- und Pumptrack-Bahnen bis hin zum Motorikpark. Der Sportbereich im Volksgarten Neu wird hier mit seiner Vielseitigkeit neue Maßstäbe setzen.“

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