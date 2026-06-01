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Erich J. Langwiesner

Bekannter Linzer Schauspieler verstorben

Oberösterreich
01.06.2026 09:30
Erich Josef Langwiesner war 30 Jahre am Linzer Landestheater
Erich Josef Langwiesner war 30 Jahre am Linzer Landestheater(Bild: Bianca Hillinger, PG Studios Linz)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Erich Josef Langwiesner, der vielen als langjähriger Schauspieler des Linzer Landestheaters bekannt ist, verstarb im 75. Lebensjahr in Gmunden. Man wird seine markante Stimme, seine authentische, kraftvolle Art, aber auch seine Poesie und große Leidenschaft fürs Theater vermissen.

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Er debütierte als „Voest-Hackler“ in einer Uraufführung im einstigen Theaterkeller Ursulinenhof. Das muss im Jahr 1987 gewesen sein.

Seit damals bis ins Jahr 2017 war Erich Josef Langwiesner festes Ensemblemitglied am Linzer Landestheater. Als markanter Volksschauspieler, der auch oft an der Seite von Günter Rainer auftrat, ist er mehreren Generationen bekannt und bleibt unvergessen. Er zählte zu den Publikumslieblingen.

Langwiesner, 1950 geboren in Wels, erhielt seine Schauspielausbildung an der Universität Mozarteum in Salzburg. Nach seinem Abschluss hatte er Engagements bei den Salzburger Festspielen, an deutschen Theatern, u.a. in Mainz und Aachen, bevor er in Linz sesshaft wurde. 

Er war auch im regionalen Film gefragt, so wirkte er u.a. in Andreas Grubers Film „Die Mühlviertler Hasenjagd“ mit. Langwiesner war ins Theaterspielen verliebt, enthusiastisch, wenn es um Literatur, Texte, Reden, Rollen ging. Auch für das Lehár Festival in Bad Ischl war er tätig. Aus Insiderkreisen weiß man, dass er auch das ganze Jahr über im Traunsee baden ging.

Seit seiner Pensionierung arbeitet er als freier Schauspieler und Schriftsteller in der österreichischen Kulturszene. Er war als Obmann des Linzer AutorInnenkreis tätig und schrieb anerkannte Literatur. Zu seinen Buchveröffentlichungen zählen ein Kinderbuch, neun Lyrikbände und ein Prosaband. Und: Über 20 Jahre hielt er Lesungen an der Traun, an Lenaus Morgensitz in Gmunden, blätterte dort Weltliteratur auf. Am Wochenende verstarb er nach schwerer Krankheit.

Erich Josef Langwiesner wird der Kulturszene in Oberösterreich fehlen!

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