Bekannter Linzer Schauspieler verstorben

Seit seiner Pensionierung arbeitet er als freier Schauspieler und Schriftsteller in der österreichischen Kulturszene. Er war als Obmann des Linzer AutorInnenkreis tätig und schrieb anerkannte Literatur. Zu seinen Buchveröffentlichungen zählen ein Kinderbuch, neun Lyrikbände und ein Prosaband. Und: Über 20 Jahre hielt er Lesungen an der Traun, an Lenaus Morgensitz in Gmunden, blätterte dort Weltliteratur auf. Am Wochenende verstarb er nach schwerer Krankheit.

Erich Josef Langwiesner wird der Kulturszene in Oberösterreich fehlen!