Linzer Jagdbomber gibt´s jetzt zu kaufen

Angebote müssen bis zum 22. Juni eingelangt sein

„Es handelt sich um ein Bestbieterverfahren. Wenn sich niemand findet, der alle sieben Stück im Paket nimmt, könnte es sein, dass die Flugzeuge auch einzeln verkauft werden“, erklärt Oberst Michael Bauer auf „Krone“-Anfrage. Bis spätestens 22. Juni um 16 Uhr müssen die Angebote eingelangt sein. Doch es gibt zwei Haken bei der Sache: Erstens müssen Interessenten eine Berechtigung zum Kauf von Rüstungsgütern haben, und zweitens muss Schweden – die Flieger wurden in den 1950er-Jahren hier entwickelt – zustimmen. „Dies dauert zwischen drei und sechs Monaten“, weiß Bauer, der nicht einschätzen kann, wie viel Geld das Bundesheer mit dem Verkauf der ausgemusterten Schul-, Aufklärungsflugzeuge, die auch als Jagdbomber genutzt werden konnten, lukrieren kann.