Toter musste aus Fischteich geborgen werden

Montagvormittag wurde in einem Fischteich bei Altmünster in OÖ ein Mann aufgefunden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er dürfte schon eine Weile im Wasser gelegen haben. Eine offensichtliche Ursache für den Sturz ins Wasser gab es nicht. Die Polizei bestätigt den Todesfall und ermittelt.
Gegen 9 Uhr morgens wurden die Einsatzkräfte an einem Fischteich einer Fischzucht bei Altmünster alarmiert. Dort hatten Personen einen Mann im Wasser gefunden. Für ihn kam leider jede Hilfe zu spät – er dürfte schon einige Zeit im Wasser gelegen haben. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.
Umstände noch unklar
Die Polizei bestätigte den Todesfall – nähere Informationen zum Verstorbenen oder den genaueren Umständen sowie dem Hergang gab es vorerst noch nicht. An der Stelle, wo der Mann ins Wasser gestürzt sein dürfte, gab es jedenfalls keine offensichtlichen Anzeichen einer Ursache.
Neben Polizei, Feuerwehr und Rettung stand auch das Kriseninterventionsteam im Einsatz, das vor Ort mehrere anwesende Personen betreute.
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