Toter musste aus Fischteich geborgen werden

Gegen 9 Uhr morgens wurden die Einsatzkräfte an einem Fischteich einer Fischzucht bei Altmünster alarmiert. Dort hatten Personen einen Mann im Wasser gefunden. Für ihn kam leider jede Hilfe zu spät – er dürfte schon einige Zeit im Wasser gelegen haben. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.