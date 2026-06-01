Diese Liebe ist stärker als jedes Schicksal

„So viele echte Gefühle“

Als Thomas am großen Tag mit Pflegern und anderen Bewohnern aus Pram ankam, durfte er seine Braut natürlich nicht gleich sehen: „Ich hab’ mich heimlich weggeschlichen“, erzählt Brigitte aufgeregt. Dann der große Augenblick, der Weg zum Altar, wo Thomas sehnsüchtig wartete: „Ich hab’ mich so zusammenreißen müssen, dass ich nicht weine.“ Bei Brigittes Erzählungen spürt man, wie viel Liebe in dieser Verbindung steckt. Auch Christian Beham, Leiter des invita-Wohnhauses in Pram, zeigt sich berührt: „Ich war schon auf vielen Hochzeiten. Aber hier waren so viele echte Gefühle, das war so besonders“, versucht er die richtigen Worte zu finden.