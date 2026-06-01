Diese Liebe ist stärker als jedes Schicksal

Wie viele helfende Hände den schönsten Tag im Leben von Brigitte und Thomas aus Oberösterreich möglich machten – eine Verbindung, die tief berührt. Die „Krone“ hat für die Serie „Mehr davon“ mit der glücklichen Braut über den schönsten Tag ihres Lebens gesprochen.
Seit acht Jahren sind Brigitte (62) und Thomas (65) ein Paar. Kennengelernt haben sie sich beim Sozialverein B37: „Thomas hat sich zu mir gesetzt und gesagt, dass ich ihm gefalle. Ich hab’ gesagt, dass er mir auch gefällt.“ So schlicht begann die Geschichte, laut Brigitte war es Liebe auf den ersten Blick.
Wenig später zogen die beiden ins invita-Wohnhaus nach Ried im Innkreis, ein Zuhause für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Vor knapp drei Monaten musste Thomas aber nach Pram übersiedeln, weil er mehr Pflege benötigt.
Hochzeit war schon geplant
Doch schon vorher war klar: Brigitte und Thomas wollen heiraten! Und diese Hochzeit fand Mitte Mai auch statt – im Garten des Wohnhauses in Ried. Dieser so besondere Tag war voll Menschlichkeit und echten Gefühlen. So organisierte etwa Pflegerin Martina ein weißes Brautkleid für Brigitte und stellte sogar einen Chor auf, in dem sie dann auch selbst mitsang. Mehrere Bewohner bereiteten Gedichte vor.
„So viele echte Gefühle“
Als Thomas am großen Tag mit Pflegern und anderen Bewohnern aus Pram ankam, durfte er seine Braut natürlich nicht gleich sehen: „Ich hab’ mich heimlich weggeschlichen“, erzählt Brigitte aufgeregt. Dann der große Augenblick, der Weg zum Altar, wo Thomas sehnsüchtig wartete: „Ich hab’ mich so zusammenreißen müssen, dass ich nicht weine.“ Bei Brigittes Erzählungen spürt man, wie viel Liebe in dieser Verbindung steckt. Auch Christian Beham, Leiter des invita-Wohnhauses in Pram, zeigt sich berührt: „Ich war schon auf vielen Hochzeiten. Aber hier waren so viele echte Gefühle, das war so besonders“, versucht er die richtigen Worte zu finden.
„Er war immer für mich da“
Ein Pastoralassistent gestaltete die Zeremonie einfühlsam, während Brigitte und Thomas kaum den Blick voneinander lösen konnten. „Ich hatte oft schlimme Panikattacken“, erzählt sie leise. „Er war immer für mich da. Er hat mir Kraft gegeben. Er ist einfach erstklassig.“ Worte, die direkt ins Herz gehen. Die Flitterwochen sollen mit dem betreuten Reisen in die Schweiz gehen. Brigitte hat dafür gespart, sogar auf Vorhänge verzichtet. Warum Schweiz? „Ich bin ein Fan von Heidi, vor allem von der Clara. Viele sagen, ich erinnere sie an sie.“
„Mehr davon“ ist die Serie für Geschichten über alles Positive, das in Oberösterreich passiert und meist viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Für Ideen, die anstecken. Für Menschen, die zeigen, wie es gehen kann. Sie haben etwas erlebt, gesehen oder gehört, bei dem Sie sich gedacht haben: „Davon brauchen wir mehr!“ Dann schicken Sie uns gerne Text und Fotos an lisa.stockhammer@ kronenzeitung.at
Mittlerweile lebt Brigitte ebenfalls in Pram, ist immer bei Thomas. Vielleicht ist nicht alles perfekt. Aber das, was die beiden verbindet, ist es. Mehr davon!
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