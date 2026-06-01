Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Besondere Hochzeit

Diese Liebe ist stärker als jedes Schicksal

Mehr davon
01.06.2026 11:20
Ein Traumpaar! Brigitte (62) und Thomas (65) waren an ihrem großen Tag überglücklich.
Ein Traumpaar! Brigitte (62) und Thomas (65) waren an ihrem großen Tag überglücklich.(Bild: Caritas Oberösterreich)
Porträt von Lisa Stockhammer
Von Lisa Stockhammer

Wie viele helfende Hände den schönsten Tag im Leben von Brigitte und Thomas aus Oberösterreich möglich machten – eine Verbindung, die tief berührt. Die „Krone“ hat für die Serie „Mehr davon“ mit der glücklichen Braut über den schönsten Tag ihres Lebens gesprochen.

0 Kommentare

Seit acht Jahren sind Brigitte (62) und Thomas (65) ein Paar. Kennengelernt haben sie sich beim Sozialverein B37: „Thomas hat sich zu mir gesetzt und gesagt, dass ich ihm gefalle. Ich hab’ gesagt, dass er mir auch gefällt.“ So schlicht begann die Geschichte, laut Brigitte war es Liebe auf den ersten Blick.

Wenig später zogen die beiden ins invita-Wohnhaus nach Ried im Innkreis, ein Zuhause für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Vor knapp drei Monaten musste Thomas aber nach Pram übersiedeln, weil er mehr Pflege benötigt.

Hochzeit war schon geplant
Doch schon vorher war klar: Brigitte und Thomas wollen heiraten! Und diese Hochzeit fand Mitte Mai auch statt – im Garten des Wohnhauses in Ried. Dieser so besondere Tag war voll Menschlichkeit und echten Gefühlen. So organisierte etwa Pflegerin Martina ein weißes Brautkleid für Brigitte und stellte sogar einen Chor auf, in dem sie dann auch selbst mitsang. Mehrere Bewohner bereiteten Gedichte vor.

(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel, stock.adobe.com)

„So viele echte Gefühle“
Als Thomas am großen Tag mit Pflegern und anderen Bewohnern aus Pram ankam, durfte er seine Braut natürlich nicht gleich sehen: „Ich hab’ mich heimlich weggeschlichen“, erzählt Brigitte aufgeregt. Dann der große Augenblick, der Weg zum Altar, wo Thomas sehnsüchtig wartete: „Ich hab’ mich so zusammenreißen müssen, dass ich nicht weine.“ Bei Brigittes Erzählungen spürt man, wie viel Liebe in dieser Verbindung steckt. Auch Christian Beham, Leiter des invita-Wohnhauses in Pram, zeigt sich berührt: „Ich war schon auf vielen Hochzeiten. Aber hier waren so viele echte Gefühle, das war so besonders“, versucht er die richtigen Worte zu finden.

Bei Brigitte und Thomas spürt man, wie sehr sie sich mögen.
Bei Brigitte und Thomas spürt man, wie sehr sie sich mögen.(Bild: Caritas Oberösterreich)
Der Pastoralassistent gestaltete die Zeremonie laut Brigitte sehr einfühlsam, auch ein Chor ...
Der Pastoralassistent gestaltete die Zeremonie laut Brigitte sehr einfühlsam, auch ein Chor sang.(Bild: Caritas Oberösterreich)
Im Anschluss an die Trauung gab’s auch eine Torte für das frisch vermählte Paar – der ganze Tag ...
Im Anschluss an die Trauung gab’s auch eine Torte für das frisch vermählte Paar – der ganze Tag war voll Glück und echter Liebe.(Bild: Caritas Oberösterreich)

„Er war immer für mich da“
Ein Pastoralassistent gestaltete die Zeremonie einfühlsam, während Brigitte und Thomas kaum den Blick voneinander lösen konnten. „Ich hatte oft schlimme Panikattacken“, erzählt sie leise. „Er war immer für mich da. Er hat mir Kraft gegeben. Er ist einfach erstklassig.“ Worte, die direkt ins Herz gehen. Die Flitterwochen sollen mit dem betreuten Reisen in die Schweiz gehen. Brigitte hat dafür gespart, sogar auf Vorhänge verzichtet. Warum Schweiz? „Ich bin ein Fan von Heidi, vor allem von der Clara. Viele sagen, ich erinnere sie an sie.“

Wovon hätten Sie gerne mehr?

„Mehr davon“ ist die Serie für Geschichten über alles Positive, das in Oberösterreich passiert und meist viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Für Ideen, die anstecken. Für Menschen, die zeigen, wie es gehen kann. Sie haben etwas erlebt, gesehen oder gehört, bei dem Sie sich gedacht haben: „Davon brauchen wir mehr!“ Dann schicken Sie uns gerne Text und Fotos an lisa.stockhammer@ kronenzeitung.at

Mittlerweile lebt Brigitte ebenfalls in Pram, ist immer bei Thomas. Vielleicht ist nicht alles perfekt. Aber das, was die beiden verbindet, ist es. Mehr davon!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Mehr davon
01.06.2026 11:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
121.246 mal gelesen
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
115.091 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
95.237 mal gelesen
Archivbild
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
1569 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
1107 mal kommentiert
Archivbild
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
884 mal kommentiert
Mehr Mehr davon
Folge 26: Sternsinger
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Folge 25: Dampfnudltag
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Folge 24: Geschenke
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Folge 23: Christbaum
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Folge 22: Orakel
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf