Politiker gibt private Handynummer her: 600 Anrufe

Es war ein ungewöhnliches politisches Experiment: Wer mit Grünen-Landesrat Stefan Kaineder sprechen wollte, musste keinen Termin vereinbaren und keine E-Mail schreiben. Der Politiker veröffentlichte seine private Telefonnummer und stellte sich drei Wochen lang direkt den Fragen, Sorgen und Anliegen der Bevölkerung.