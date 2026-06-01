Was tun gegen Hitze in Schulen und Altersheimen?

Als „Risikogruppen“ werden im Oö. Hitzeschutzplan, den das Land vergangenen Juli erstellte, unter anderem Babys und Kleinkinder sowie über 65-Jährige genannt – und auch begründet, warum das so ist. Konkrete Empfehlungen oder Vorgaben zum Thema Hitzeschutz etwa für Kindergärten, Volksschulen oder Altenheime gibt es nicht.

Anfragen an Haberlander und Dörfel

Angesichts des trockensten Frühjahrs in Österreich seit Messbeginn und der hohen Temperaturen im Mai fordern nun die Grünen genau das. Landtagsabgeordnete Anne-Sophie Bauer richtet dazu schriftliche Anfragen an die jeweils zuständigen Regierungsmitglieder, Bildungsreferentin Christine Haberlander und Soziallandesrat Christian Dörfel (beide ÖVP).