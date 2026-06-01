15 Feuerwehren bei Bauernhofbrand im Innviertel

Großalarm im Innviertel: Weil ein landwirtschaftliches Anwesen in Feldkirchen bei Mattighofen in Vollbrand geraten war, mussten gleich 15 Feuerwehren ausrücken – die Alarmstufe Drei wurde ausgerufen. Pferde und andere Tiere wurden gerettet. Ob auch Personen gefährdet waren, war vorerst noch unklar.
15 Feuerwehren rund um Feldkirchen bei Mattighofen mussten am Montagvormittag zu einem Bauernhof ausrücken. Das landwirtschaftliche Anwesen war aus bis dato unbekanntem Grund in Vollbrand ausgebrochen, die Feuerwehren riefen Alarmstufe Drei aus.
Tiere gerettet
Ersten Informationen zufolge wurden Pferde und andere Tiere aus den Gebäuden gerettet. Ob auch Menschen durch die Flammen gefährdet oder gar verletzt worden waren, war vorerst noch nicht klar. Ein Feuerwehrmann musste während des Einsatzes von der Rettung abtransportiert werden.
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