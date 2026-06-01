Lenkerin fuhr in Tunnel auf defektes Auto auf

In Heck geprallt

Die nachkommende Autofahrerin, eine 23-jährige Frau aus Linz, konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß frontal gegen das Heck des vor ihr ausrollenden Pkw. Durch die Wucht des Anpralls drehte sich das Fahrzeug der 23-Jährigen entgegen der Fahrrichtung. Die Linzerin wurde durch den Unfall schwer verletzt.