Lenkerin fuhr in Tunnel auf defektes Auto auf

Schwerer Unfall am Sonntagabend in einem Tunnel auf der A9. Eine Slowakin (34) musste wegen eines Defekts ihr Fahrzeug abbremsen. Ein hinter ihr fahrende Linzerin (23) übersah das und prallte frontal in das Heck der Slowakin. Die Jüngere der beiden wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
Zu dem schweren Verkehrsunfall kam es Sonntag gegen 20.30 Uhr. Die 34-jährige Autofahrerin aus der Slowakei lenkte ihren Pkw auf der A9, am rechten Fahrstreifen von Sattledt kommend in Richtung Graz. Im Gemeindegebiet von Micheldorf im Tunnel Ottdorf musste die 34-Jährige wegen eines plötzlichen Defekts die Fahrgeschwindigkeit verringern und schaltete die Warnblinkanlage ein.
In Heck geprallt
Die nachkommende Autofahrerin, eine 23-jährige Frau aus Linz, konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß frontal gegen das Heck des vor ihr ausrollenden Pkw. Durch die Wucht des Anpralls drehte sich das Fahrzeug der 23-Jährigen entgegen der Fahrrichtung. Die Linzerin wurde durch den Unfall schwer verletzt.
Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie ins Krankenhaus Kirchdorf eingeliefert. Die 34-jährige Lenkerin blieb unverletzt. Die Pyhrnautobahn A9 war für die Dauer von etwa einer Stunde in Fahrtrichtung Graz zur Gänze gesperrt.
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