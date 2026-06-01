350 rechtsextreme und 84 islamistische Delikte

Im Bereich des Rechtsextremismus wurden in Oberösterreich im Jahr 2025 insgesamt 350 Delikte registriert, im Bereich des islamistischen Extremismus gab es 84 Vorfälle.

Starke Prävention

Neben repressiven Maßnahmen wurde im Landessicherheitsrat insbesondere auch die Präventionsarbeit hervorgehoben. Im Rahmen des Oö. Aktionsplans gegen Extremismus wurden im vergangenen Jahr mehr als 1500 Workshops mit über 35.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt. Weitere Schwerpunkte lagen auf Medienkompetenz, Demokratiebildung und Resilienzförderung.