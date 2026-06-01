350 rechtsextreme und 84 islamistische Delikte

So sieht die Jahresbilanz im Bereich Extremismus und Terrorismus in Oberösterreich aus: 2025 gab es insgesamt rechtsextremistische 350 Delikte und 84 islamistische „Vorfälle“. Die Islamisten sind laut den Sicherheitsbehörden deutlich gefährlicher. Im Rahmen des Oö. Aktionsplans gegen Extremismus wurden mehr als 1500 Workshops mit über 35.000 Teilnehmern durchgeführt.
Im Mittelpunkt der Sitzung des Landessicherheitsrats am Montag standen die aktuellen Entwicklungen im Bereich Extremismus und Terrorismus in Oberösterreich sowie die Bilanz des Oö. Aktionsplans gegen Extremismus. Vertreter der Sicherheitsbehörden informierten über die aktuellen Zahlen und Herausforderungen im Bereich des Verfassungsschutzes. Dabei wurde deutlich, dass insbesondere der digitale Raum zunehmend für Radikalisierung, Propaganda und Vernetzung extremistischer Gruppierungen genutzt wird. Laut Verfassungsschutzbericht 2025 stellt der islamistische Terrorismus weiterhin die höchste Gefährdungslage dar. Gleichzeitig haben sich auch rechts- und linksextreme Strömungen weiter verfestigt.
Wachsamkeit ist nach wie vor notwendig. Gleichzeitig zeigt die hohe Aufklärungsquote unserer Sicherheitsbehörden, dass unser Rechtsstaat funktioniert.
LH Thomas Stelzer
Bild: Kerschbaummayr Werner
Im Bereich des Rechtsextremismus wurden in Oberösterreich im Jahr 2025 insgesamt 350 Delikte registriert, im Bereich des islamistischen Extremismus gab es 84 Vorfälle.
Starke Prävention
Neben repressiven Maßnahmen wurde im Landessicherheitsrat insbesondere auch die Präventionsarbeit hervorgehoben. Im Rahmen des Oö. Aktionsplans gegen Extremismus wurden im vergangenen Jahr mehr als 1500 Workshops mit über 35.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt. Weitere Schwerpunkte lagen auf Medienkompetenz, Demokratiebildung und Resilienzförderung.
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