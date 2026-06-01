Große Zustimmung für mehr Windräder im Land

„Nicht in meinem Hinterhof“ – das stimmt bei Windrädern nicht, wenn man einer von der Interessengemeinschaft Windkraft in Auftrag gegebenen Umfrage glaubt. 85 Prozent der befragten Oberösterreicher, die Windrädern positiv gegenüberstehen, sprechen sich für solche in der eigenen Region aus. Während knapp 25 Prozent der Oberösterreicher der Ausbau der Windkraft Sorgen bereitet, sehen fast 80 Prozent diese aber als unverzichtbaren Beitrag zu Unabhängigkeit von Energieimporten an. Diese Überschneidung von zumindest fünf Prozent zeigt, wie widersprüchlich die Einstellung sein kann.