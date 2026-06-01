Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umfrage zeigt:

Große Zustimmung für mehr Windräder im Land

Oberösterreich
01.06.2026 10:00
Diese Windräder drehen sich in Munderfing, zu den sechs Anlagen sollen neun weitere dazukommen.
Diese Windräder drehen sich in Munderfing, zu den sechs Anlagen sollen neun weitere dazukommen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Die Oberösterreicher wünschen sich mehr Windkraft. Das zeigt eine aktuelle Umfrage und noch etwas, das am meisten überraschte: Die Windräder dürfen auch gerne in der eigenen Umgebung gebaut werden. 

0 Kommentare

„Nicht in meinem Hinterhof“ – das stimmt bei Windrädern nicht, wenn man einer von der Interessengemeinschaft Windkraft in Auftrag gegebenen Umfrage glaubt. 85 Prozent der befragten Oberösterreicher, die Windrädern positiv gegenüberstehen, sprechen sich für solche in der eigenen Region aus. Während knapp 25 Prozent der Oberösterreicher der Ausbau der Windkraft Sorgen bereitet, sehen fast 80 Prozent diese aber als unverzichtbaren Beitrag zu Unabhängigkeit von Energieimporten an. Diese Überschneidung von zumindest fünf Prozent zeigt, wie widersprüchlich die Einstellung sein kann.

„Ziel wird um die Hälfte verfehlt“
„Die Oberösterreicher wollen Windkraft. Was fehlt, ist politischer Wille“, sagt Florian Maringer, Geschäftsführer der IG Windkraft. Thomas Schwab vom Umfrageinstitut Marketagent meint: „Die Lücke zwischen gefühlter und tatsächlicher Stimmung ist spannend.“ Die IG Windkraft befürchtet vor allem wegen der politischen Uneinigkeit, dass Oberösterreich das Ausbauziel von einer Terrawattstunde Windkraft bis 2030 um die Hälfte verfehlen wird. Hart ins Gericht gehen die Befürworter mit den Ausschlusszonen: „Das ist kein Naturschutz, sondern Ressourcenverschwendung“.

Lesen Sie auch:
Ob sich in Oberösterreich bald mehr Windräder – wie hier in Munderfing – drehen, ist ungewiss.
OÖ gegen den Trend
In der FPÖ bröckelt der Widerstand gegen Windkraft
23.05.2026
Höhere Ziele abgelehnt
Windkraft-Ausbau: ÖVP will „keine Lufschlösser“
16.04.2026
Kommentar
Ein Fall für die Ökumene

Mit der Energieversorgung ist es ein bisschen so wie mit dem Christentum. Da gibt’s zwar eine gemeinsame Idee, aber viele Glaubensrichtungen. Und es lässt sich trefflich streiten, wenn bei vielen vor allem der Glaube im Spiel ist.

(Bild: Krone KREATIV/Alexander Schwarzl, Markus Wenzel)

Dann wird Wissenschaft – ja, Forschung ist der aktuelle Stand des Irrtums – nämlich leicht zur Seite geschoben. Denn glauben kann man, was man will. Wenn wir uns unabhängig von Stromimporten machen und nicht weiter Gas und Öl verfeuern wollen, wird die Energiefrage ein Fall für die Ökumene: gemeinsam einen Weg suchen, weil keiner die Wahrheit alleine gepachtet hat!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
01.06.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
120.847 mal gelesen
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
114.619 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
112.057 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
1274 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
1107 mal kommentiert
Archivbild
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1077 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Umfrage zeigt:
Große Zustimmung für mehr Windräder im Land
Erich J. Langwiesner
Bekannter Linzer Schauspieler verstorben
Schwer verletzt
Lenkerin fuhr in Tunnel auf defektes Auto auf
Heer bietet an:
Linzer Jagdbomber gibt‘s jetzt zu kaufen
Frau in der Wirtschaft
Warum Netzwerken für Unternehmen so wichtig ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf