Warum Netzwerken für Unternehmen so wichtig ist

Stefanie erzählt, wie sie mit Haltung, klarem Fokus und dank zahlreicher Unterstützungsleistungen ihr eigenes Business aufgebaut hat. Im Mittelpunkt stehen ihre Erfahrungen als EPU, die Herausforderungen der Selbstständigkeit und die Kraft von Netzwerken. Sie betont, dass man einem Netzwerk auch etwas geben muss, um etwas zurückzubekommen, und spricht über die Chancen von Kooperationen zwischen Ein-Personen-Unternehmen.