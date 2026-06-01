Warum Netzwerken für Unternehmen so wichtig ist

Der Podcast „Ich bin Unternehmerin PUNKT“, präsentiert von Frau in der Wirtschaft OÖ und „Krone“, geht in die nächste Runde. Diesmal bei Podcast-Host Lisa Sigl zu Gast: Stefanie Eller, Unternehmensberaterin und Ein-Personen-Unternehmerin aus Ebensee. Sie liefert spannende Einblicke in die Branche.
Selbstständig sein, den eigenen Weg gehen und dabei auf Netzwerke setzen – das sind die Themen in der vierten Folge von „Ich bin Unternehmerin PUNKT“. Frau in der Wirtschaft Landesvorsitzende Lisa Sigl spricht mit Stefanie Eller, Unternehmensberaterin und Ein-Personen-Unternehmerin aus Ebensee, über ihren Weg in die Selbstständigkeit.
Stefanie erzählt, wie sie mit Haltung, klarem Fokus und dank zahlreicher Unterstützungsleistungen ihr eigenes Business aufgebaut hat. Im Mittelpunkt stehen ihre Erfahrungen als EPU, die Herausforderungen der Selbstständigkeit und die Kraft von Netzwerken. Sie betont, dass man einem Netzwerk auch etwas geben muss, um etwas zurückzubekommen, und spricht über die Chancen von Kooperationen zwischen Ein-Personen-Unternehmen.
Die Folge liefert wertvolle Learnings und Tipps für alle, die ebenfalls selbstständig werden wollen. Mehr interessante Einblicke gibt es gleich hier oder überall, wo es Podcasts gibt.
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