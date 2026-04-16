Neue Perspektiven, beruflich bei Pflege zu helfen

Ich hatte immer eine soziale Ader und half gern Menschen – es ist genau diese Ausbildung das Richtige für mich.“ Elisa Reiter-Asemota, Schülerin der Gesundheits- und Krankenpflegeschule GuPS in Tulln, spricht aus, was viele wollen – es scheitert bei bereits Berufstätigen oft nur an einem Schritt: In einen der vielen Krankenpflege-Ausbildungswege einzusteigen, geht eine manchmal nicht leichte Jobwechselentscheidung zuvor.