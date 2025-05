550 künftige Mitarbeiter für die Pflege gesucht

„Ich möchte so gut wie möglich mithelfen und etwas Gutes tun!“, erklärt Julian Hagenbichler. Mit 32 Jahren hat sich der ausgebildete Elektrotechniker entschlossen, in die Pflege zu wechseln. Seit Februar absolviert er in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule St. Pölten die Ausbildung zum Pflegefachassistenten. So auch Michaela Reitbauer, die ihre Zukunft in der Unfallchirurgie sieht. Die beiden sind zwei von 450 Jobsuchenden, die hierzulande eine Pflegeausbildung begonnen haben – Tendenz steigend.