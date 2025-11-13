Pflegekrise mit Geld alleine nicht zu lösen

Das Pflegesystem sei an sich gesichert, sagt König. Nicht gesichert sei, „ob wir das Qualitätsniveau halten können, geschweige denn noch weiter verbessern“. „Die letzten 20/30 Jahre sind die Qualität und alle Leistungen immer besser geworden. Wir haben einen besseren Personaleinsatz, wir haben schönere Häuser, wir haben Einzelzimmer mittlerweile als Standard. Es ist immer nach oben gegangen und jetzt kommen aber Faktoren dazu, die gegen uns laufen – die Demografie und die fehlenden Mitarbeiter.“