Pflege+Reha-Tage

Thema „Pflege“ steht für zwei Tage im Mittelpunkt

Niederösterreich
17.01.2026 14:00
Wiener Neustadt lädt zu den „Pflege+Reha- Tagen“ ein, die am 13. und 14. Februar erstmalig in ...
Wiener Neustadt lädt zu den „Pflege+Reha- Tagen“ ein, die am 13. und 14. Februar erstmalig in der Arena Nova stattfinden werden. Über 50 Aussteller stehen dafür bereit.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Welche Angebote gibt es? Wo bekomme ich verlässliche Beratung? Welche Unterstützung steht mir zu? Mit diesen Fragen sehen sich täglich zahlreiche Angehörige in NÖ konfrontiert. Orientierung für Betroffene gibt es dazu jetzt erstmalig am 13. und 14. Februar in der Wiener Neustädter Arena Nova.

0 Kommentare

„Viele Menschen kommen erstmals mit dem Thema Pflege oder Rehabilitation in Berührung und wissen nicht, wo sie anfangen sollen“, weiß Gerhard Meisriemer, Organisator der heuer erstmalig stattfindenden Messe „Pflege+Reha-Tage“ in der Wiener Neustädter Arena Nova.

Alleine in Wiener Neustadt gibt es rund 500 Pflegebetten – aufgeteilt auf vier Pflegeheime und vier Betreute Wohneinrichtungen. „Und zwei neue Projekte für Betreutes Wohnen sind in Planung“, erklärt Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Klaus Schneeberger, Bürgermeister Wiener Neustadt, Erika Buchinger, Vizebürgermeisterin und ...
Klaus Schneeberger, Bürgermeister Wiener Neustadt, Erika Buchinger, Vizebürgermeisterin und Gesundheitsstadträtin Wiener Neustadt und Gerhard Meisriemer, Initiator der NÖ Pflege + Reha-Tage.(Bild: Doris Seebacher)
Lukas Pohl, Geschäftsführer und Heimleiter des Hauses der Barmherzigkeit Stadtheim in Wiener ...
Lukas Pohl, Geschäftsführer und Heimleiter des Hauses der Barmherzigkeit Stadtheim in Wiener Neustadt, Klaus Schneeberger, Bürgermeister Wiener Neustadt, Gerhard Meisriemer, Initiator der NÖ Pflege + Reha-Tage, Erika Buchinger, Vizebürgermeisterin und Gesundheitsstadträtin Wiener Neustadt, Judith Kurz, Regionaldirektorin von OptimaMed Österreich und Andreas Balog, Geschäftsführer der Gut umsorgt GmbH (v.l.n.r.).(Bild: Doris Seebacher)

Die Wartezeiten auf ein Pflegebett variieren in der Allzeit Getreuen stark. „Es kann schnell gehen, kann aber auch einige Wochen dauern“, gibt Schneeberger offen zu. Eine große Herausforderung sei nach wie vor auch die Bereitstellung von professionellem Personal. Aber auch hier sei man mit der Fachhochschule sowie mit der Ausbildung zum Pflegeassistenten in Wiener Neustadt gut aufgestellt.

Vizebürgermeisterin Erika Buchinger: „Als Gesundheitsstadträtin erlebe ich jeden Tag, wie groß der Informationsbedarf bei Betroffenen und Angehörigen ist. Die Messe bietet auch die Möglichkeit, konkrete Unterstützungsangebote kennenzulernen“.

Am 13. und 14. Februar geben mehr als 50 Aussteller in der Arena Nova Auskunft zum Thema „Pflege und Reha“. Abgerundet wird das Programm durch Vorträge, Diskussionen und Fachgespräche.  

www.pflege-reha.at

Niederösterreich

