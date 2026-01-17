Thema „Pflege“ steht für zwei Tage im Mittelpunkt

Die Wartezeiten auf ein Pflegebett variieren in der Allzeit Getreuen stark. „Es kann schnell gehen, kann aber auch einige Wochen dauern“, gibt Schneeberger offen zu. Eine große Herausforderung sei nach wie vor auch die Bereitstellung von professionellem Personal. Aber auch hier sei man mit der Fachhochschule sowie mit der Ausbildung zum Pflegeassistenten in Wiener Neustadt gut aufgestellt.