Hattmannsdorfer erwartet Lieferengpass im Mai

Stocker: Sind Vorbild für andere Länder

Beide Politiker bezeichneten die Spritpreisbremse als Erfolg und wollen an ihr festhalten. Laut Hattmannsdorfer ist sie ausschlaggebend, um die Inflation in diesem Jahr unter drei Prozent zu halten. Andere Länder würden das österreichische Modell bereits studieren und übernehmen wollen, sagte Stocker. Er erkannte im Vorgehen der OMV, die ihre Gewinnspanne beim Diesel nur um 2,8 Cent statt wie vorgesehen um fünf Cent kürzen will, einen Beleg für die Wirksamkeit. „Wir wollen keine überproportionalen Gewinne. Wenn die OMV ihre Marge sowieso nicht erhöhen kann, dann muss ich auch nicht bremsen“, sagte er.