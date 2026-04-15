Hattmannsdorfer erwartet Lieferengpass im Mai

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) rechnet mit einem Lieferengpass bei Treibstoffen im Mai. „Die Verwerfungen in den letzten Wochen werden zeitverzögert auch in Europa ankommen“, sagte er am Mittwoch. Konkret würden in Europa wegen geringerer Lieferungen fünf Prozent des Diesels und 15 Prozent Kerosin fehlen.
Das wirke sich auf den Preis aus. Zugleich fügte er, wie zuletzt auch der Krisenkoordinator der Bundesregierung, hinzu, dass 90 Prozent des verbrauchten Flugbenzins in Wien in der nahe gelegenen Raffinerie hergestellt werde. „Das Hauptproblem ist, wenn ein Flieger woanders hinfliegt“, sagte der Minister. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sagte, dass die Flugtickets wohl teurer würden.
Man sei für den Ernstfall vorbereitet, sagte Hattmannsdorfer. Von den bereits freigegebenen Reserven habe bisher nichts abgerufen werden müssen. Er und Stocker forderten am Mittwoch die Bevölkerung zum Energiesparen auf. „Jeder sollte überlegen, wo kann er Energie sparen“, sagte der Minister. Sollte es zu einer Mangellage kommen, werde man weitere Maßnahmen beraten.
Stocker: Sind Vorbild für andere Länder
Beide Politiker bezeichneten die Spritpreisbremse als Erfolg und wollen an ihr festhalten. Laut Hattmannsdorfer ist sie ausschlaggebend, um die Inflation in diesem Jahr unter drei Prozent zu halten. Andere Länder würden das österreichische Modell bereits studieren und übernehmen wollen, sagte Stocker. Er erkannte im Vorgehen der OMV, die ihre Gewinnspanne beim Diesel nur um 2,8 Cent statt wie vorgesehen um fünf Cent kürzen will, einen Beleg für die Wirksamkeit. „Wir wollen keine überproportionalen Gewinne. Wenn die OMV ihre Marge sowieso nicht erhöhen kann, dann muss ich auch nicht bremsen“, sagte er.
Auch Fiskalratschef Christoph Badelt sprach sich am Mittwoch im Ö1-Mittagsjournal grundsätzlich für die Spritpreisbremse aus. Die Gewinnsituation der Konzerne sei „nicht so schlecht, dass man sich um sie Sorgen machen müsste“, meinte er.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.