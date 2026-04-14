Krisenkoordinator: Haben genug Öl und Treibstoffe

Fluglinien sorgen sich um Kerosinknappheit

Der europäische Flughafenverband ACI Europe sorgt sich unterdessen um die Kerosinversorgung. Wenn der Transit durch die Straße von Hormuz nicht innerhalb der nächsten drei Wochen „in nennenswertem und stabilem Umfang“ wieder aufgenommen werde, würde eine Knappheit von Flugtreibstoff in der EU Realität, hieß es. Es bräuchte Vorschriften zur Mindestbevorratung von Flugtreibstoff und einen gemeinsamen Einkauf auf EU-Ebene, meinte auch der Verband Airlines for Europe (A4E). Er will zudem eine vorübergehende Aussetzung des Treibhausgashandelssystems und eine Abschaffung der Luftverkehrssteuern. Beim EU-Emissionshandelssystem (ETS) müssen Fluglinien Zertifikate für den Ausstoß klimaschädlicher Gase erwerben.