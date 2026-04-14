Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Notstandsreserve etc.

Krisenkoordinator: Haben genug Öl und Treibstoffe

Wirtschaft
14.04.2026 15:21
Österreichs Krisenkoordinator Peter Vorhofer sieht keine Mangellage bei Erdöl und Treibstoffen ...
Österreichs Krisenkoordinator Peter Vorhofer sieht keine Mangellage bei Erdöl und Treibstoffen (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Österreich gebe es aktuell keine Mangellage bei Öl oder Treibstoffen, sagte Krisenkoordinator Peter Vorhofer. Weder Benzin, Diesel noch Kerosin seien knapp. Laut Vorhofer können bei Kerosin 95 Prozent im Inland hergestellt werden, bei Benzin gar 100 Prozent.

0 Kommentare

Bei Diesel seien es nur 56 Prozent. Hier müsse man aber bedenken, dass es auch Lieferverträge ins Ausland gebe, sagte Regierungsberater Vorhofer. Auch eine Notstandsreserve für drei Monate sei vorhanden. „Diese ist voll aufgefüllt und kann eingesetzt werden.“ Die Unterbrechung der Transalpinen Ölpipeline (TAL), über die die OMV-Raffinerie in Schwechat (Niederösterreich) das Rohöl bezieht, für drei Tage habe keine gröberen Auswirkungen gehabt. Bei einer längeren Unterbrechung könne aber nicht ausgeschlossen werden, „dass Folgewirkungen eintreten und gelöst werden müssen“, wandte Vorhofer ein.

Österreich bezieht laut ihm den Hauptteil des Öls aus Kasachstan, diese Versorgung nach Triest sei „sichergestellt“. Die Bundesregierung hat aufgrund des Iran-Kriegs ein Koordinationsgremium eingerichtet, in dem Vertreterinnen und Vertreter aller Bundesministerien, des Landeshauptleute-Vorsitzlands Tirol sowie des Städte- und Gemeindebunds sitzen. Diese sollen ein gesamtstaatliches Lagebild erstellen und Vorbereitungen auf potenziell krisenhafte Ereignisse treffen.

Lesen Sie auch:
Die Spritpreisbremse ist am 1. April in Kraft getreten und seit dem 2. April an den Zapfsäulen ...
Diesel wird teurer
„Zu wenig Gewinn“: OMV umgeht die Spritpreisbremse
14.04.2026
Krone Plus Logo
Wegen Iran-Blockade
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
07.04.2026
„Eingreifen nötig“
Kerosin-Krise könnte jetzt Sommerurlaube verteuern
01.04.2026

Fluglinien sorgen sich um Kerosinknappheit
Der europäische Flughafenverband ACI Europe sorgt sich unterdessen um die Kerosinversorgung. Wenn der Transit durch die Straße von Hormuz nicht innerhalb der nächsten drei Wochen „in nennenswertem und stabilem Umfang“ wieder aufgenommen werde, würde eine Knappheit von Flugtreibstoff in der EU Realität, hieß es. Es bräuchte Vorschriften zur Mindestbevorratung von Flugtreibstoff und einen gemeinsamen Einkauf auf EU-Ebene, meinte auch der Verband Airlines for Europe (A4E). Er will zudem eine vorübergehende Aussetzung des Treibhausgashandelssystems und eine Abschaffung der Luftverkehrssteuern. Beim EU-Emissionshandelssystem (ETS) müssen Fluglinien Zertifikate für den Ausstoß klimaschädlicher Gase erwerben.

Viele große Fluggesellschaften sind Mitglied des Verbands, etwa die Lufthansa, Air France oder Ryanair. Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte, dass es derzeit keine Hinweise auf Treibstoffknappheit gebe, aber Versorgungsprobleme könnten bald auftreten. „Wir koordinieren uns aktuell sehr, sehr eng mit unseren Mitgliedstaaten und der Industrie“, sagte sie.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
14.04.2026 15:21
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Machtkampf im Pazifik
Wie China binnen Wochen neue Inseln aufschüttet
Orgel bereits ertönt
„Brand aus“ bei Hotel: Haupthaus, Kirche gerettet
US-Vizepräsident JD Vance nach seiner Rückkehr aus Pakistan
Verteidigt Blockade
Trump-Vize: Wirtschaftsterror „können wir auch“
Der Mann wurde auf die Notaufnahme überstellt.
War nicht versichert
Notfall: Bruder im Spital als Ehemann ausgegeben
Donald Trump lässt sich McDonalds-Essen liefern und verkündet, dass der Iran einen Deal machen ...
Fast Food für Trump
US-Präsident: Iran hat angerufen, „wollen Deal“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
718.587 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
115.898 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
108.851 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
5588 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2139 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1390 mal kommentiert
Mehr Wirtschaft
Notstandsreserve etc.
Krisenkoordinator: Haben genug Öl und Treibstoffe
Krone Plus Logo
Viel mehr als bekannt
Benko: Die üppigen Gagen von Altkanzler Gusenbauer
Gegen Personalmangel
400 Millionen Euro für Beschäftigungs-Programm
Gründe noch unklar
Nächste Immobilienfirma schlittert in Insolvenz
SPÖ ortet „Skandal“
Spritpreisbremse gelockert: Sonderprüfung bei OMV
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf