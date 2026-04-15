Zendaya: Ihr „Dune“-Style sorgt für Mega-Aufsehen!

Was für ein Auftritt! Bei der großen „Dune: Part Three“-Preview auf der CinemaCon in Las Vegas zog Zendaya mal wieder alle Register – und vor allem die Blicke auf sich!
Im extravaganten Sand-Look, direkt vom Laufsteg von Schiaparelli, wurde die Schauspielerin selbst zur Wüstenkönigin. XXL-Schultern, mega-scharfer Kragen, hautenges Korsagen-Oberteil – dazu ein Rock wie aus puren Dünen geformt. Mehr Drama geht nicht!
Momoa und Chalamet Statisten
Neben ihr: Timothée Chalamet und Jason Momoa – aber ehrlich? Gegen diesen Look wirkten selbst die Hollywood-Hotties plötzlich wie Statisten.
High Heels von Christian Louboutin, dazu feiner Schmuck – fertig war der Wüsten-Glam, über den jetzt alle reden. Zendaya liefert eben nicht nur Sci-Fi-Blockbuster – sie dominiert auch den Red Carpet wie keine andere.
Wahre Meisterin des „Method Dressings“
Wenn es um Mode mit Konzept geht, macht Zendaya niemand etwas vor: Sie gilt als echte Meisterin des sogenannten „Method Dressing“ – also dem Trend, bei dem Stars ihre Looks gezielt an ihre Filmrollen oder das jeweilige Filmmotiv anlehnen.
Warten bis Weihnachten
Auch wenn die Stars jetzt bereits Werbung für „Dune: Part Three“ machen, müssen die Fans noch einige Monate warten, bis der dritte Teil der Science-Fiction-Reihe „Dune“ endlich ins Kino kommt.
Die Fortsetzung nach der Buchvorlage „Der Herr des Wüstenplaneten“ von Autor Frank Herbert ist für den 18. Dezember, also das Wochenende vor Weihnachten, angekündigt. Am 17. April soll es aber einen neuen Trailer geben.
Die Handlung spielt 17 Jahre nach den Ereignissen des vorherigen Films. Timothée Chalamet ist der neue Imperator Paul Muad’Dib, der mit Prinzessin Irulan (Florence Pugh) verheiratet ist. Seine Gefährtin Chani wird wieder von Zendaya verkörpert.
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