Zendaya stahl in opulenter Federrobe Klum Show

Wow, Zendaya! Die Schauspielerin war bei der Premiere ihres Streifens „The Drama“ in New York eindeutig DER Hingucker des Abends. Da hatte sogar Heidi Klum das Nachsehen ...
Am Donnerstagabend feierte „The Drama“ in New York City große Premiere. Star des Abends war da natürlich Hauptdarstellerin Zendaya, die in einer Wow-Robe von Schiaparelli Haute Couture alle Blicke auf sich zog – und spielerisch das Hochzeitsthema des Films aufnahm.
Liebe auf den ersten Blick
„Etwas Blaues ...“, schmunzelte Zendaya auf die Frage eines Reporters am Red Carpet. Sie habe das Kleid gesehen und habe gewusst: „Das ist es, das ist unser ,Something Blue‘.“
Eine Anspielung an die Hochzeitstradition, dass die Braut zum Jawort etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues tragen soll – und was Zendaya bei den Premieren von „The Drama“ bislang perfekt umgesetzt hat.
Mit 65.000 Seidenfedern besetzt
Und das Kleid, in das sich Zendaya auf den ersten Blick verliebt hat, war wahrlich ein Traum. Wie „Page Six“ berichtete, war das Schiaparelli-Dress, das oben eng anliegend war und ab den Oberschenkeln in einen voluminösen Rock überging, mit 65.000 blauen und schwarzen Rohseidenfedern in 27 verschiedenen Blautönen besetzt.
Dazu kombinierte die Schauspielerin, die ihr Haar streng zurückgekämmt gestylt hatte, blaue Ohrringe von Tiffany & Co. Blauer Lidschatten brachte ihre Augen zudem zum Strahlen.
Klum kam in Weiß und mit Henry
Dass bei diesem Look die anderen Stars das Nachsehen hatten, versteht sich fast von selbst. Und das, obwohl Heidi Klum sich für ihren Auftritt am Premieren-Teppich nicht nur Sohn Henry als Verstärkung mitgebracht, sondern sich ebenfalls am Braut-Thema orientiert hatte.
Die „GNTM“-Chefin trug ein weißes Mantelkleid, das tief dekolletiert war und aus dem kess ihr BH hervorblitzte.
Gleichzeitig glänzte das Kleid aber auch durch seinen extravaganten Schnitt: Während das Outfit auf der einen Seite nämlich einen Ärmel hatte, war es auf der anderen ärmellos. Ein langer Beinschlitz sorgte für eine Extraportion Sex-Appeal.
Im Film „The Drama“ spielen Zendaya und Robert Pattinson ein Paar, das gerade seine Hochzeit plant. Doch dann bringt ein eigentlich unbeschwerter Spieleabend eine unerwartete Wendung ...
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