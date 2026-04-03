Zendaya stahl in opulenter Federrobe Klum Show

Klum kam in Weiß und mit Henry

Dass bei diesem Look die anderen Stars das Nachsehen hatten, versteht sich fast von selbst. Und das, obwohl Heidi Klum sich für ihren Auftritt am Premieren-Teppich nicht nur Sohn Henry als Verstärkung mitgebracht, sondern sich ebenfalls am Braut-Thema orientiert hatte.