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Zendaya: Dieses Kleid MUSS man von hinten sehen!

Star-Style
25.03.2026 09:06
Schauspielerin Zendaya bei der Paris-Premiere ihres neuen Films „The Drama“
Schauspielerin Zendaya bei der Paris-Premiere ihres neuen Films „The Drama“(Bild: AP/Aurelien Morissard)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für ein Auftritt! Hollywood-Star Zendaya sorgt bei der Paris-Premiere ihres neuen Films „The Drama“ für Schnappatmung – und das aus einem ganz bestimmten Grund: Ihr spektakuläres Kleid entfaltet seine volle Wirkung erst von hinten.

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Die Schauspielerin erschien am Dienstagabend in einer atemberaubenden, rückenfreien Robe von Louis Vuitton – in strahlendem Bridal-Weiß und mit einer dramatischen Schleppe, die sich meterlang über den roten Teppich zog. Der cleane Look von vorne täuscht jedoch: Erst die Rückseite macht dieses Outfit zum echten Hingucker.

Raffinierte Rückenpartie
Dort sorgt eine raffinierte Kombination aus Schleifen-Detail und transparenten, schwarzen Stoffbahnen für den Wow-Effekt. Die filigranen Elemente verlaufen elegant entlang ihres Rückens und setzen einen aufregenden Kontrast zum sonst minimalistischen Design. Ein hoher Schlitz im Rock rundet den sinnlichen Look perfekt ab.

Zendaya setzte bei der Premiere auf eine spektakuläre Rückenpartie.
Zendaya setzte bei der Premiere auf eine spektakuläre Rückenpartie.(Bild: APA-Images / AFP / BLANCA CRUZ)

Verdächtiger Ring
Dazu kombinierte Zendaya schwarze Satin-Stilettos und funkelnden Diamantschmuck – darunter mehrere Ketten, Ohrringe und Ringe. Besonders auffällig: Ein Ring, der verdächtig nach Ehering aussieht und geschickt mit einem weiteren Schmuckstück kombiniert wurde.

Hintergrund: Kürzlich wurde bekannt, dass Zendaya ihren langjährigen Film- und Lebenspartner Tom Holland in einer geheimen Zeremonie geheiratet haben soll. 

Zendaya kombinierte ihren Ehering mit einem breiten Ring.
Zendaya kombinierte ihren Ehering mit einem breiten Ring.(Bild: AP/Aurelien Morissard)

Old-Hollywood-Frisur
Auch Beauty-technisch setzte der „Euphoria“-Star auf Old-Hollywood-Glamour: Ihr seitlich gescheitelter Bob war in weiche 30er-Jahre-Wellen gelegt, während dramatischer Eyeliner, rosiger Blush und ein natürlicher Nude-Look auf den Lippen den Style vollendeten.

Zur Paris-Premiere kam Zendaya nicht mit Tom Holland, sondern mit ihrem Filmpartner Robert Pattinson – hier sind die Bilder:

Oscar-Kleid recycled
Bereits bei der Premiere in Los Angeles überraschte sie mit einem Vintage-Kleid von Vivienne Westwood, das sie schon 2015 bei den Oscars getragen hatte – ein stilvoller Verweis auf die Tradition „something old“.

Zendaya trug bei der Los-Angeles-Premiere von „The Drama“ ein Kleid, das sie 2015 bei den Oscars ...
Zendaya trug bei der Los-Angeles-Premiere von „The Drama“ ein Kleid, das sie 2015 bei den Oscars getragen hatte.(Bild: AP/Chris Pizzello)
Zendaya 2015 bei den Oscars in einem Vivienne-Westwood-Kleid, das sie jetzt wieder aus dem ...
Zendaya 2015 bei den Oscars in einem Vivienne-Westwood-Kleid, das sie jetzt wieder aus dem Schrank geholt hat.(Bild: APA/AFP)

Zendaya liefert nicht nur schauspielerisch ab – sondern setzt auch modisch Maßstäbe. Und dieses Kleid? Das wird garantiert noch lange Gesprächsthema bleiben

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