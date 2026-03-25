Zendaya: Dieses Kleid MUSS man von hinten sehen!

Die Schauspielerin erschien am Dienstagabend in einer atemberaubenden, rückenfreien Robe von Louis Vuitton – in strahlendem Bridal-Weiß und mit einer dramatischen Schleppe, die sich meterlang über den roten Teppich zog. Der cleane Look von vorne täuscht jedoch: Erst die Rückseite macht dieses Outfit zum echten Hingucker.