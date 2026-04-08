Zendaya & Sweeney glänzen bei „Euphoria“-Premiere

Und als wäre das nicht genug, droppte Zendaya auch noch eine echte Serien-Bombe: In der „The Drew Barrymore Show“ bestätigte sie, dass Staffel 3 höchstwahrscheinlich das große Finale von „Euphoria“ sein wird. „Das Ende naht“, so die Schauspielerin – Fans müssen sich also auf einen emotionalen Abschied einstellen.