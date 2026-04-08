Zendaya & Sweeney glänzen bei „Euphoria“-Premiere

Bei der Premiere der dritten Staffel von „Euphoria“ in Los Angeles lieferten Zendaya und Sydney Sweeney nicht nur absolute Wow-Looks, sondern auch brisante News rund um die Kultserie.
Zendaya setzte ihre Red-Carpet-Serie eindrucksvoll fort – und erschien in einer gewagten, rückenfreien Halterneck-Robe von Ashi Studio aus der Spring/Summer-Couture-2026-Kollektion. Dazu kombinierte sie braune, spitz zulaufende Heels und hielt den Schmuck bewusst minimalistisch.
Neben eleganten Diamant-Creolen von Chopard blitzte auch ihr fünfkarätiger Verlobungsring von Tom Holland auf – ergänzt durch einen zarten Ehering-Ring. Wann und wo die Hochzeit stattgefunden hat, wollte das Paar bisher nicht bestätigen.
Und als wäre das nicht genug, droppte Zendaya auch noch eine echte Serien-Bombe: In der „The Drew Barrymore Show“ bestätigte sie, dass Staffel 3 höchstwahrscheinlich das große Finale von „Euphoria“ sein wird. „Das Ende naht“, so die Schauspielerin – Fans müssen sich also auf einen emotionalen Abschied einstellen.
HBO teilte ein Video von Zendayas Premierenauftritt auf X:
Sydney Sweeney: Verführerischer Vintage-Look & Serien-Drama
Auch Sydney Sweeney sorgte für Schnappatmung auf dem Teppich. In einem figurbetonten, weißen Archiv-Look von Pierre Cardin (2007!) präsentierte sie sich ultra-glamourös.
Das Kleid betonte ihre Kurven, setzte ihre Beine perfekt in Szene und wurde durch einen funkelnden Schleifen-Gürtel sowie dramatische Cape-Details ergänzt. Goldene Slingback-Heels und dezenter Schmuck rundeten den Look ab, während ihre blonden Haare in soften Wellen über die Schultern fielen.
Hier das Video, das HBO von Sydney Sweeney bei der Premiere geteilt hat:
Auch inhaltlich wird’s bei ihrer Rolle Cassie Howard richtig wild: Im neuen Trailer startet sie als OnlyFans-Model durch, trifft erneut auf Nate Jacobs (Jacob Elordi) – und steht sogar vor der Hochzeit! Die Story spielt fünf Jahre in der Zukunft und verspricht maximalen Drama-Faktor.
Mehr als nur Fashion: Ein Abend voller Highlights
Die Premiere von „Euphoria“ war damit weit mehr als ein Mode-Event. Zwischen spektakulären Designer-Looks, versteckten Liebes-Hinweisen und überraschenden Serien-News wurde klar: Diese Staffel wird alles verändern.
Ob auf dem roten Teppich oder auf dem Bildschirm – Zendaya und Sydney Sweeney liefern aktuell das perfekte Zusammenspiel aus Glamour, Gossip und Gänsehaut-Storylines. Und genau deshalb blickt gerade die ganze Welt auf „Euphoria“.
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