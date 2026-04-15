Wie sich Klinik-Baustelle auf den Verkehr auswirkt

In drei Etappen wird das Ottakringer Spital komplett umgebaut. Als Erstes eröffnet das zentrale Verwaltungsgebäude, wo sich in der Nähe die neue Klinik-Zufahrt befinden wird. Das wird sich bald konkret auf die Verkehrsströme auswirken. Eine wichtige Durchzugsstraße ist betroffen.
Ein zentrales Gebäude für alle Patienten und Abteilung statt wie bisher viele kleine Pavillons. Das ist der große und knapp 1,5 Milliarden teure Plan für die Klinik Ottakring. Umgesetzt bis 2040 und bei laufendem Betrieb, dreht sich am Gelände nun ein Baustellen-Karussell. Einzelne Gebäude werden abgerissen, manche neu errichtet, zeitweise genutzt, um dann zugunsten der Gesamtlösung wieder zu verschwinden.
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