Wie sich Klinik-Baustelle auf den Verkehr auswirkt

Ein zentrales Gebäude für alle Patienten und Abteilung statt wie bisher viele kleine Pavillons. Das ist der große und knapp 1,5 Milliarden teure Plan für die Klinik Ottakring. Umgesetzt bis 2040 und bei laufendem Betrieb, dreht sich am Gelände nun ein Baustellen-Karussell. Einzelne Gebäude werden abgerissen, manche neu errichtet, zeitweise genutzt, um dann zugunsten der Gesamtlösung wieder zu verschwinden.