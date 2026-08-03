Nach Tod des Chefs: Café Engländer ist insolvent

Im Juli wurde der Inhaber des Café Engländer, Christian W., tot aufgefunden. Nun kommt die nächste Hiobsbotschaft: Das Lokal ist pleite, 30 Dienstnehmer sind betroffen.
Nach dem Tod des Geschäftsführers übernahm seine Frau die Leitung des Café Engländer. Sie soll aber nicht vollumfänglich über die wirtschaftliche Situation informiert gewesen sein. Nach Durchsicht der Unterlagen stellte sie einen Antrag auf Sanierung.
Laut dem AKV seien die Finanzierung anderer Unternehmen, die nicht erfolgreich waren, und ein Vermögensabfluss in die Sphäre des ehemaligen Geschäftsführers die Gründe für die Zahlungsunfähigkeit.
Café Engländer soll fortgeführt werden
Von der Pleite sind 30 Mitarbeiter betroffen, deren Löhne seit Juni ausständig sein sollen. Die Gesamtforderungen von 47 Gläubigern belaufen sich auf 1,1 Millionen Euro. Das Café Engländer soll aber fortgeführt werden.
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