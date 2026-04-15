The Difficult Hunt for the Brazen Grave Robbers

The number of crime scenes in Lower Austria keeps growing. Most recently, a cemetery in Berndorf in the district of Baden was targeted. A relative filed a report after discovering that a grave had been opened during a visit. But that’s not all: Upon closer inspection, the police determined that two additional graves and eleven crypts at the cemetery had also been damaged by the unknown perpetrators. The affected families are now being contacted. The crimes are believed to have occurred between April 6 and 9.