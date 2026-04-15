Die schwierige Jagd auf die dreisten Grabräuber

Sie haben wieder zugeschlagen! Auf dem bereits 13. Friedhof in Niederösterreich wurden Gräber und Gruften geöffnet. Doch ein Ende der unheimlichen Serie an Grabschändungen ist nicht in Sicht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.
Die Zahl der Tatorte in NÖ wächst und wächst. Zuletzt hat es auch einen Friedhof in Berndorf im Bezirk Baden erwischt. Ein Angehöriger hatte Anzeige erstattet, weil er beim Besuch eines Grabes feststellen musste, dass es geöffnet worden war. Doch nicht nur das: Bei einer genaueren Untersuchung stellte die Polizei fest, dass auch zwei weitere Gräber und elf Gruften auf dem Friedhof von den Unbekannten beschädigt worden sind. Mit den betroffenen Familien wird nun Kontakt aufgenommen. Der Tatzeitraum soll zwischen 6. und 9. April liegen.
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