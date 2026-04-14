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„A Feitl von hinten!“

Aufruf zu Messerangriff auf Stadtchef von Hallein

Salzburg
14.04.2026 20:00
Ein Tennengauer stellte ein skandalöses Video ins Internet. Er ruft darin auf, den Bürgermeister ...
Ein Tennengauer stellte ein skandalöses Video ins Internet. Er ruft darin auf, den Bürgermeister von hinten mit einem Messer zu attackieren.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Ein Spielsalon voller Automaten mitten in der Altstadt – da gehen in Salzburgs zweitgrößter Stadt die Wogen hoch! Ein Bewohner holt per Video gar zum bizarr-skandalösen Rundumschlag aus. Im Mittelpunkt: Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) ...

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Das Video ist fast drei Minuten lang und beginnt eigentlich recht harmlos. Ein Halleiner Bürger blickt zu später Stunde in die Kamera seines Mobiltelefons, redet sich in Rage – und spart dabei nicht mit Kritik am Bürgermeister von Salzburgs zweitgrößter Stadt.

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