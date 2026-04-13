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Hot, hotter, Coachella: So sexy feierten die Stars

Star-Style
13.04.2026 13:48
Die Stars geizten beim Coachella-Festival an diesem Wochenende defintiv nicht mit ihren Reizen.
Die Stars geizten beim Coachella-Festival an diesem Wochenende defintiv nicht mit ihren Reizen.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/kyliejenner, instagram.com/heidiklum, APA-Images / Action Press / MHD)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Wenn die Wüste ruft, dann kommen die Stars in Scharen. Und weil es beim Coachella-Festival auch ums Sehen und Gesehenwerden geht, fielen die Outfits bei Teyana Taylor, Heidi Klum und Co. auch heuer wieder dementsprechend knapp aus ...

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Bestes Beispiel: Kylie Jenner. Die Reality-TV-Schönheit kam mit Clique zum Festival und sparte bei der Party in der Wüste vor allem an einem: Stoff. Denn vor allem obenrum zeigte sich die 28-Jährige gleich mehrfach in Crop-Tops, die knapper nicht ausfallen könnten.

Egal, ob in Weiß mit Glitzer und Fransen oder in schwarzer Spitze: Kylie stahl sogar Schwester Kendall Jenner die Show.

Kylie Jenner feierte mal in Schwarz ...
Kylie Jenner feierte mal in Schwarz ...(Bild: instagram.com/kyliejenner)
... mal in Weiß. Und jedes Mal fiel das Crop-Top ziemlich knapp aus.
... mal in Weiß. Und jedes Mal fiel das Crop-Top ziemlich knapp aus.(Bild: instagram.com/kyliejenner)
Da hatte sogar Topmodel-Schwester Kendall Jenner das Nachsehen.
Da hatte sogar Topmodel-Schwester Kendall Jenner das Nachsehen.(Bild: instagram.com/kyliejenner)

Negligé-Look und futuristische Accessoires
Ähnlich heiß war übrigens auch der Look von Busenfreundin Hailey Bieber. Die kam natürlich in die Wüste von Nevada, um ihrem Ehemann Justin, der beim Coachella sein Bühnen-Comeback feierte, zuzujubeln, aber auch, um jede Menge Spaß zu haben.

Und um ihre Beauty-Linie Rhode zu promoten. Und wie geht das am besten? Richtig! Im ultraknappen Negligé-Kleid ...  

Für viel Aufsehen sorgte auch der Look von Teyana Taylor. Die Schauspielerin, die für ihre extravaganten Looks bekannt ist, feierte am Coachella-Festival in einem silbernen Netz-Kleid, unter dem sie lediglich einen nudefarbigen Body trug. Futuristische Sonnenbrillen sorgten zudem für einen Hingucker.

Teyana Taylor
Teyana Taylor(Bild: APA-Images / Action Press / MHD)

Blitzer hoch zwei!
Heidi Klum sorgte hingegen gleich mehrfach für erstaunte Blicke. Das lag nicht nur an ihrem Inkognito-Look dank Perücke, sondern vor allem an ihrem freizügigen Look. Bei der Wüstenparty ließ die 52-Jährige mal ihren Busen, dann ihren Po blitzen. Heißer geht‘s kaum!

Heidi Kum ließ ihren Po – und ihr Höschen – blitzen.
Heidi Kum ließ ihren Po – und ihr Höschen – blitzen.(Bild: instagram.com/heidiklum)

Barbie lässt grüßen
Paris Hilton ist längst Stammgast beim Coachella-Festival – und auch dieses Jahr fiel ihr Look recht freizügig aus. Ein bisschen Erdbeere, ein bisschen Cowgirl, ein bisschen Barbie und vor allem sehr viel nackte Haut – die Hotelerbin weiß, wie man beim heißesten Festival des Jahres auffällt!

J.Lo rockte im sexy Glitzer-Body
Jennifer Lopez rockte nicht nur die Coachella-Bühne, sondern stellte auch unter Beweis, dass sie den Festival-Look wie keine Zweite drauf hat.

Auf dem Weg zur Show überzeugte die 56-Jährige noch im Hippie-Look aus Blumenkleid, Felljacke und Cowboyhut, auf der Bühne glitzerte sie im hotten Body, was das Zeug hielt. Kein Wunder, dass J.Los von den Stars und Fans für diese Fashion-Show gefeiert wurde!

Einmal ganz lässig, bitte!
Dass es am Coachella-Festival neben all dem Glitzer und Glamour aber auch ganz leger zugeht, das bewiesen zwei ganz besondere Promi-Pärchen. So feierte Katy Perry nicht nur Justin Biebers Bühnen-Comeback, sondern zelebrierte auch ihre Liebe zu Justin Trudeau. Und das lässig in Jeans-Hotpants, Crop-Top und Stiefeln. 

(Bild: PPS/www.PPS.at)

Ähnlich entspannt ging es übrigens auch Arnold Schwarzeneggers Sohn Joseph Baena an. Er posierte im Casual-Look lächelnd für die Fotografen – und präsentierte dabei stolz seine hübsche Freundin.

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