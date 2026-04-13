Hot, hotter, Coachella: So sexy feierten die Stars

Einmal ganz lässig, bitte!

Dass es am Coachella-Festival neben all dem Glitzer und Glamour aber auch ganz leger zugeht, das bewiesen zwei ganz besondere Promi-Pärchen. So feierte Katy Perry nicht nur Justin Biebers Bühnen-Comeback, sondern zelebrierte auch ihre Liebe zu Justin Trudeau. Und das lässig in Jeans-Hotpants, Crop-Top und Stiefeln.