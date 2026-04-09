Trudeau-Sohn: Papa ist glücklich mit Katy Perry

Patchwork-Familie

Der 54-jährige Trudeau hatte im August 2023 die Trennung von Sophie Grégoire nach rund 18 Jahren Ehe bekannt gegeben. Mit der bekannten Fernsehjournalistin hat Trudeau drei Kinder im Alter von 18, 17 und 12 Jahren. Perry (41) war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen, mit dem sie eine Tochter im Alter von fünf Jahren hat.