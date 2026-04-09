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Trudeau-Sohn: Papa ist glücklich mit Katy Perry

Society International
09.04.2026 07:06
Dass Katy Perry und Justin Trudeau verliebt sind, das kann jeder sehen. Jetzt plauderte der Sohn ...
Dass Katy Perry und Justin Trudeau verliebt sind, das kann jeder sehen. Jetzt plauderte der Sohn von Kanadas Ex-Premierminister über die Liebe seines Vaters zur Sängerin.(Bild: instagram.com/katyperry)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Katy Perry kommt offenbar gut in der Familie ihres Freundes Justin Trudeau an. „Sie ist super nett, sie ist super bodenständig und mein Vater ist glücklich“, sagte Xavier Trudeau, der Sohn des ehemaligen kanadischen Premierministers, im Podcast „Can‘t be censored“. 

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Der 18-Jährige, der eine Karriere als Sänger anstrebt, lasse sich auch Tipps von der erfolgreichen Sängerin geben. „Sie gibt mir immer gern Ratschläge oder sagt mir, was ich ändern sollte“, so Trudeau.

Als Sohn von Kanadas ehemaligem Premierminister ist Trudeau junior zwar die öffentliche Aufmerksamkeit gewohnt, dennoch gestand er nun: „Mein Leben ist manchmal so verrückt. Ich denke mir: Was ist mein Leben? Was zur Hölle?“

„Wusste gar nicht, dass ...“
Katy Perry und Justin Trudeau hatten ihre Beziehung im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Seitdem zeigen sie sich regelmäßig gemeinsam, nicht nur bei öffentlichen Auftritten, sondern auch auf Instagram.

In dieser Bildergalerie von Katy Perry versteckt sich ein neuer Schnappschuss der Sängerin mit Justin Trudeau:

So postete die Sängerin erst diese Woche ein gemeinsames Foto, auf dem sie verliebt zu ihrem Freund aufschaut. Dazu schrieb sie: „Ich wusste gar nicht, dass Karma so lohnend sein kann.“

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Patchwork-Familie
Der 54-jährige Trudeau hatte im August 2023 die Trennung von Sophie Grégoire nach rund 18 Jahren Ehe bekannt gegeben. Mit der bekannten Fernsehjournalistin hat Trudeau drei Kinder im Alter von 18, 17 und 12 Jahren. Perry (41) war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen, mit dem sie eine Tochter im Alter von fünf Jahren hat.

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