Wienerin droht mit Hungerstreik für ihre Kinder!

Vom arabischen Frühling direkt in den Albtraum

Dabei begann die Geschichte wie ein modernes Märchen: 2011 lernte die Wiener Journalistin ihren späteren Mann bei den Protesten des Arabischen Frühlings in Ägypten kennen. Der gemeinsame Kampf verband, es folgten Hochzeit, Umzug nach Österreich, eine Zahnarztpraxis, zwei Kinder. Bis 2023 – als sich der Ehemann nach Ulitzkas Schilderungen Schritt für Schritt in religiösen Eifer steigerte. Prediger, Gebete, Verbote. Selbst Zeichentrickfiguren mit Schweinen waren tabu, die Tochter durfte keine kurzen Hosen mehr tragen. Ein Satz blieb haften: „Du musst Gott gehorchen – und ich bin dein Gott auf dieser Erde.“ Als er schließlich eine Bibelverbrennung im Garten plante, musste die Polizei einschreiten. Ende 2024 startete Ulitzka endgültig das Scheidungsverfahren. Im Frühjahr 2025 wurde gerichtlich eine Ferienregelung festgelegt: drei Wochen mit dem Vater in Ägypten, Rückkehr am 19. Juli. Ulitzka hatte Bedenken – machte die Vereinbarung trotzdem. Ein fataler Fehler.