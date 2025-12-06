Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest

Mann als Gott auf Erden und Bibelverbrennung

Weiterer Tiefpunkt: eine geplante Bibelverbrennung im Garten. Spätestens da war klar, dass ein normaler Umgang nicht mehr möglich war. Die Situation eskalierte weiter. Nach einem Streit musste die Polizei einschreiten und sprach eine Wegweisung aus. Ende vergangenen Jahres startete die Wienerin – inzwischen allein mit den Kindern – das Scheidungsverfahren. Dennoch hielt sie an der Hoffnung fest, die Trennung ohne jahrelangen Krieg zu regeln. „Ich wollte, dass es fair bleibt und für die Kinder aushaltbar“, so Ulitzka.