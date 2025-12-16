Traurige Weihnachten ohne Lily (8) und Noah (6)

„Es ist absurd. Ich verstehe es einfach nicht.“ Liza Ulitzka ringt um Fassung. Seit Monaten kämpft sie um ihre beiden Kinder Lily und Noah. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür – ohne sie. Und mit der bitteren Gewissheit: Vom österreichischen Staat ist vorerst keine Hilfe zu erwarten.