Traurige Weihnachten ohne Lily (8) und Noah (6)

Liza Ulitzka erlebt die traurigsten Weihnachten ihres Lebens. Ihre Kinder Lily (8) und Noah (6) sind weiterhin in Ägypten, verschleppt vom Vater. Der Justiz sind die Hände gebunden. Über eine Spendenseite bittet die Wienerin nun um Unterstützung, um weiterkämpfen zu können.
„Es ist absurd. Ich verstehe es einfach nicht.“ Liza Ulitzka ringt um Fassung. Seit Monaten kämpft sie um ihre beiden Kinder Lily und Noah. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür – ohne sie. Und mit der bitteren Gewissheit: Vom österreichischen Staat ist vorerst keine Hilfe zu erwarten.
