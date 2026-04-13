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Sportler im Spital

Essenslieferant fuhr Jogger auf Güterweg nieder

Burgenland
13.04.2026 19:00
Beim Joggen kam es zu dem folgenschweren Unfall.
Beim Joggen kam es zu dem folgenschweren Unfall.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Tragisch endete das Abendtraining eines jungen Sportlers im Burgenland. Mit 60 km/h erfasste ihn ein Pkw, sein Kopf zertrümmerte die Windschutzscheibe – schwer verletzt wurde er ins Spital eingeliefert! Der Lenker sagt: „Er ist mir vor das Auto gelaufen!“

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Seiner Fitness zuliebe ist der junge Sportler aus dem Bezirk Oberpullendorf am Samstag in den Laufdress geschlüpft und startete hoch motiviert sein persönliches Training. Bei angenehmen Temperaturen arbeitete er auf dem Güterweg zwischen Neckenmarkt und Ritzing gezielt an der Steigerung seiner Kondition, als kurz vor 18.30 Uhr ein fataler Unfall passierte. Der Läufer, der Kopfhörer trug, hat das Unheil nicht kommen sehen.

Kopf schlug auf Windschutzscheibe auf
Plötzlich wurde er von einem Pkw erfasst und auf die Motorhaube geschleudert. Mit voller Wucht schlug der Kopf des Sportlers auf die Windschutzscheibe auf und ließ das Sicherheitsglas zerbersten. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 18 war rasch an der Unglücksstelle und flog den Patienten in das Krankenhaus Eisenstadt. Umgehend wurden die Eltern informiert.

Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Schwerverletzte ins Spital geflogen (Symbolbild).
Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Schwerverletzte ins Spital geflogen (Symbolbild).(Bild: ÖAMTC/Postl)

Patient konnte noch nicht einvernommen werden
Bei dem Unfalllenker handelte es sich um einen Essenslieferanten, der sich mit einem Firmenwagen der Marke Renault Twingo auf Geschäftstour befunden hatte. Laut eigenen Angaben ist der Zusteller auf dem Güterweg ungefähr 60 km/h gefahren.

Lenker nicht betrunken
Der Sportler habe sich rechts neben der Fahrbahn bewegt, sei aber – völlig unerwartet – abrupt vor das Auto gelaufen, so die Aussage des Lenkers. Sofort sei er voll auf die Bremse gestiegen, der Zusammenstoß habe sich jedoch nicht mehr verhindern lassen, berichtete der Chauffeur der Polizei. Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest verlief negativ.

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Die Ermittlungen sind längst nicht abgeschlossen. Vorerst liegt nur die Unfallversion des Essenslieferanten vor. Das Opfer konnte aufgrund der Schwere seiner Verletzungen noch nicht befragt werden. 

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