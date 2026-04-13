Essenslieferant fuhr Jogger auf Güterweg nieder

Tragisch endete das Abendtraining eines jungen Sportlers im Burgenland. Mit 60 km/h erfasste ihn ein Pkw, sein Kopf zertrümmerte die Windschutzscheibe – schwer verletzt wurde er ins Spital eingeliefert! Der Lenker sagt: „Er ist mir vor das Auto gelaufen!“
Seiner Fitness zuliebe ist der junge Sportler aus dem Bezirk Oberpullendorf am Samstag in den Laufdress geschlüpft und startete hoch motiviert sein persönliches Training. Bei angenehmen Temperaturen arbeitete er auf dem Güterweg zwischen Neckenmarkt und Ritzing gezielt an der Steigerung seiner Kondition, als kurz vor 18.30 Uhr ein fataler Unfall passierte. Der Läufer, der Kopfhörer trug, hat das Unheil nicht kommen sehen.
Kopf schlug auf Windschutzscheibe auf
Plötzlich wurde er von einem Pkw erfasst und auf die Motorhaube geschleudert. Mit voller Wucht schlug der Kopf des Sportlers auf die Windschutzscheibe auf und ließ das Sicherheitsglas zerbersten. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 18 war rasch an der Unglücksstelle und flog den Patienten in das Krankenhaus Eisenstadt. Umgehend wurden die Eltern informiert.
Patient konnte noch nicht einvernommen werden
Bei dem Unfalllenker handelte es sich um einen Essenslieferanten, der sich mit einem Firmenwagen der Marke Renault Twingo auf Geschäftstour befunden hatte. Laut eigenen Angaben ist der Zusteller auf dem Güterweg ungefähr 60 km/h gefahren.
Lenker nicht betrunken
Der Sportler habe sich rechts neben der Fahrbahn bewegt, sei aber – völlig unerwartet – abrupt vor das Auto gelaufen, so die Aussage des Lenkers. Sofort sei er voll auf die Bremse gestiegen, der Zusammenstoß habe sich jedoch nicht mehr verhindern lassen, berichtete der Chauffeur der Polizei. Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest verlief negativ.
Die Ermittlungen sind längst nicht abgeschlossen. Vorerst liegt nur die Unfallversion des Essenslieferanten vor. Das Opfer konnte aufgrund der Schwere seiner Verletzungen noch nicht befragt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.