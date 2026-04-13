Essenslieferant fuhr Jogger auf Güterweg nieder

Kopf schlug auf Windschutzscheibe auf

Plötzlich wurde er von einem Pkw erfasst und auf die Motorhaube geschleudert. Mit voller Wucht schlug der Kopf des Sportlers auf die Windschutzscheibe auf und ließ das Sicherheitsglas zerbersten. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Sofort wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 18 war rasch an der Unglücksstelle und flog den Patienten in das Krankenhaus Eisenstadt. Umgehend wurden die Eltern informiert.