Fußgänger von Lkw erfasst und von Autos überrollt

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Gegen 15.10 Uhr dürfte der Mann laut derzeitigem Erkenntnisstand in der Judendorfer Straße kurz nach dem Shopping Nord seitlich von dem stadtauswärts fahrenden Lkw erfasst worden sein. Am Steuer saß ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Leoben, der laut eigenen Aussagen nichts von der Tragödie bemerkte und seine Fahrt fortsetzte.