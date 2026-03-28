Fußgänger von Lkw erfasst und von Autos überrollt

Schrecklicher Unfall am Freitagnachmittag im Grazer Stadtgebiet: Ein 82-jähriger Fußgänger wurde von einem Lkw erfasst, auf die Straße geschleudert und von mehreren Pkw überrollt. Der Senior erlitt tödliche Verletzungen.
Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Gegen 15.10 Uhr dürfte der Mann laut derzeitigem Erkenntnisstand in der Judendorfer Straße kurz nach dem Shopping Nord seitlich von dem stadtauswärts fahrenden Lkw erfasst worden sein. Am Steuer saß ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Leoben, der laut eigenen Aussagen nichts von der Tragödie bemerkte und seine Fahrt fortsetzte.
Nachkommende Lenker konnten nicht mehr ausweichen
Der 82-Jährige wurde durch den Zusammenprall auf die Fahrbahn geschleudert. Mehrere nachkommende Pkw-Lenker konnten laut Polizei nicht mehr ausweichen und überrollten den auf der Straße liegenden Mann. Durch die – letztlich vergeblichen – Rettungsmaßnahmen und die behördlichen Erhebungen kam es zu Staus im Feierabendverkehr.
Der Lkw-Lenker wurde dank Videoaufzeichnungen an seiner Heimatadresse ausgeforscht und befragt, ein Alkotest verlief negativ. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen: Am Lkw wurde eine Spurensicherung veranlasst, der Leichnam wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft gerichtsmedizinisch untersucht. Auch weitere Einvernahmen und Zeugenbefragungen sind noch ausständig.
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