Rund 900 Läufer beim Podersdorfer Leuchtturmlauf

In nur 33 Minuten und 16 Sekunden war Johannes Heindl von den Hoadläufern Frauenkirchen mit seinen zehn Kilometern „fertig“, kurz nach ihm Markus Bruck ebenfalls von den Hoadläufern über die Ziellinie. Platz Nummer drei ging an Ingmar Mollner vom LTC Seewinkel. Danach kam schon die erste Frau. Bernadette Dick (ASICS FrontRunner) lief die zehn Kilometer in 37 Minuten und 30,3 Sekunden. Organisator Wolfgang Lentsch ist zufrieden. „Der Leuchtturmlauf ist mehr als ein Rennen – er ist ein Gefühl. Wenn ich sehe, wie Kinder, Hobbyläufer und Leistungssportler gemeinsam an den Start gehen, dann weiß ich, warum wir das Jahr für Jahr mit so viel Herzblut organisieren. Diese Stimmung hier in Podersdorf ist einzigartig – und genau das macht uns so stolz“, so Lentsch.