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Rund ums Wahrzeichen

Rund 900 Läufer beim Podersdorfer Leuchtturmlauf

Burgenland
16.04.2026 09:00
Rund 600 Erwachsene gingen auf drei verschieden langen Strecken ins Rennen. Im Mittelpunkt: der ...
Rund 600 Erwachsene gingen auf drei verschieden langen Strecken ins Rennen. Im Mittelpunkt: der Leuchtturm.(Bild: Stefan Scheitl)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Etwa 300 davon waren Kinder. Fazit: Ein tolles Event mit großartiger Stimmung.

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Der 19. Leuchtturmlauf war auch heuer wieder der perfekte Start in die Laufsaison. Auch wenn der Wind an diesem Apriltag kräftig über den See fegte und die Temperaturen durchaus frisch ausfielen, ließ sich niemand die Stimmung verderben.

Rund 900 Sportbegeisterte – 600 Erwachsene und 300 Kinder – machten sich auf die verschiedenen Streckenlängen auf, um gemeinsam Spaß zu haben.

Heuer war das Kinderkontingent von 200 auf 300 Starter aufgestockt worden und auch diese Zahl an kleinen Nachwuchsläufern wurde schnell erreicht. Die 300 Kleinsten eröffneten das Event mit einem schwungvollen Kinder-Warm-up und sorgten von Beginn an für strahlende Gesichter – bei Eltern, Großeltern und allen Zuschauern entlang der Strecke.

Dann starteten die Erwachsenen und waren genauso mit Elan dabei, wie der Nachwuchs davor.

Die Stimmung war trotz kühlem Wetter bestens.
Die Stimmung war trotz kühlem Wetter bestens.(Bild: Stefan Scheitl)

In nur 33 Minuten und 16 Sekunden war Johannes Heindl von den Hoadläufern Frauenkirchen mit seinen zehn Kilometern „fertig“, kurz nach ihm Markus Bruck ebenfalls von den Hoadläufern über die Ziellinie. Platz Nummer drei ging an Ingmar Mollner vom LTC Seewinkel. Danach kam schon die erste Frau. Bernadette Dick (ASICS FrontRunner) lief die zehn Kilometer in 37 Minuten und 30,3 Sekunden. Organisator Wolfgang Lentsch ist zufrieden. „Der Leuchtturmlauf ist mehr als ein Rennen – er ist ein Gefühl. Wenn ich sehe, wie Kinder, Hobbyläufer und Leistungssportler gemeinsam an den Start gehen, dann weiß ich, warum wir das Jahr für Jahr mit so viel Herzblut organisieren. Diese Stimmung hier in Podersdorf ist einzigartig – und genau das macht uns so stolz“, so Lentsch.

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