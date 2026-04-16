125 Kilometer per Rad rund ums Weltkulturerbe

400 Athleten mit dabei

Auf dem Programm stehen neben einem „Business Ride“, dem E-Bike-Race sowie dem NRM-Mini über 60 Kilometer nach Illmitz und mit der Fähre zurück nach Mörbisch weiters am Samstag das Einzel- und das Paarzeitfahren sowie das 5. Mörbischer „Kids Race“. „Mit 400 Athleten sind wir nach dem ,King of the Lake’ rund um den Attersee das zweitgrößte Zeitfahren in Österreich“, erklärt Hessenberger. Seit 2022 ist der NRM – 2029 wird erstmals eine Amateur-WM in Österreich ausgetragen – Qualifikationsbewerb für die „UCI Gran Fondo“-WM.