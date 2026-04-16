125 Kilometer per Rad rund ums Weltkulturerbe

Dieser Start in die Bike-Saison ist an sportlicher Strahlkraft kaum zu überbieten: Der Neusiedler-See-Radmarathon mit 125 Kilometern und 600 Höhenmetern rund um das UNESCO-Weltkulturerbe wartet am Wochenende mit einem neuen Rekord und allerlei Überraschungen auf.
Erstmals in der Geschichte des Neusiedler-See-Radmarathons (NRM) wird bei dem 34. Bewerb die 2600er-Marke geknackt. „Athleten aus 44 Nationen sind am Start“, kündigt OK-Chef Hannes Hessenberger an. Abgesehen von Fans des Spitzensports, die voll auf ihre Rechnung kommen, dürfen sich die Zuschauer inmitten neuer „Side Events“ in Mörbisch auf herzerfrischende Erlebnisse freuen. Spannend aus Sicht der Athleten: Erstmals ist der NRM ein Quali-Bewerb nicht „nur“ für die Amateur-WM, sondern ebenso für die Europameisterschaft in Italien.
400 Athleten mit dabei
Auf dem Programm stehen neben einem „Business Ride“, dem E-Bike-Race sowie dem NRM-Mini über 60 Kilometer nach Illmitz und mit der Fähre zurück nach Mörbisch weiters am Samstag das Einzel- und das Paarzeitfahren sowie das 5. Mörbischer „Kids Race“. „Mit 400 Athleten sind wir nach dem ,King of the Lake’ rund um den Attersee das zweitgrößte Zeitfahren in Österreich“, erklärt Hessenberger. Seit 2022 ist der NRM – 2029 wird erstmals eine Amateur-WM in Österreich ausgetragen – Qualifikationsbewerb für die „UCI Gran Fondo“-WM.
Promis lassen sich im Festzelt sehen
Viel Prominenz lässt sich blicken. Ivan Basso, zweifacher Sieger des Giro d‘Italia, Doppel-Olympiasieger Benjamin Karl, der das erste Radrennen seit seinem Rücktritt als Snowboard-Profi bestreitet, die Ex-Profis Rene Haselbacher und Johnny Hoogerland sowie der ehemalige Skispringer Martin Koch sind angesagt. Bereits Samstagnachmittag werden sie sich unter das Publikum im Festzelt mischen.
Zuvor, ab 14 Uhr, sind waghalsige Stunts von Radakrobaten zu bestaunen. Die Talk-Runde „Vom Spitzensportler zum Unternehmer“ weckt um 17 Uhr das Interesse. „Alles bei freiem Eintritt“, betont Hessenberger. Die besten Bilder vom NRM sind im Livestream via Handy oder auf der Vidiwall im Festzelt zu sehen.
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