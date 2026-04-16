„Das spricht gegen jegliche sportliche Logik“

Ja, „Liga zwa“ ist (zu) teuer. Eine Problematik, die Johannes Wutzlhofer als rot-goldener Fußballchef und ÖFB-„Vize“ nur zu gut kennt: „Wir müssen eine strategische Neuausrichtung forcieren, das Produkt wieder interessanter machen.“

Eines ist zumindest klar: Im dritten Stock wird nächste Saison wieder zu sechzehnt gekickt. Heißt, Stand jetzt, gibt es keinen Auf-, dafür vier Absteiger.