Fußgänger von Auto erfasst und schwerst verletzt

Der folgenschwere Unfall geschah gegen 16.15 Uhr in der Kaiserstraße. Die 38-jährige Lenkerin dürfte laut aktuellem Kenntnisstand an einer Straßenbahn vorbeigefahren sein, die in einer Haltestelle stoppte. Plötzlich betrat der 49-Jährige direkt hinter der Straßenbahn die Fahrbahn und wollte sie überqueren. Die Frau erfasste den Fußgänger mit dem Auto – er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.