Fußgänger von Auto erfasst und schwerst verletzt

Schwerste Verletzungen hat ein Fußgänger am Montagnachmittag im Wiener Bezirk Neubau erlitten. Der Mann hatte plötzlich die Straße betreten, um diese zu überqueren. Eine Autofahrerin konnte mit dem Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten ...
Der folgenschwere Unfall geschah gegen 16.15 Uhr in der Kaiserstraße. Die 38-jährige Lenkerin dürfte laut aktuellem Kenntnisstand an einer Straßenbahn vorbeigefahren sein, die in einer Haltestelle stoppte. Plötzlich betrat der 49-Jährige direkt hinter der Straßenbahn die Fahrbahn und wollte sie überqueren. Die Frau erfasste den Fußgänger mit dem Auto – er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.
Umleitung eingerichtet
Per Hubschrauber wurde das Opfer nach der Erstversorgung ins Spital geflogen. Weitere Ermittlungen zum Unfall sind noch im Gange. Aufgrund des Rettungseinsatzes musste eine Umleitung eingerichtet werden. Es kam zu Verzögerungen im Verkehr und auch bei den Öffis.
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