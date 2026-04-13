Wenige Sekunden am Platz und schon gab‘s Torjubel!

Veni, vidi, Rozic! Mühlbachs Angreifer kam, sah und traf mit der allerersten Ballberührung zum entscheidenden 2:0 im Duell in der 1. Mitte gegen die Union Leonding. „Er war wohl noch keine Minute auf dem Rasen, als wir einen Konter über ihn abgeschlossen haben“, sagt Wilhering-Coach Alexander Oppolzer über Branislav Rozic, der in der 42. Minute für den verletzten Edin Karamuqo eingewechselt worden war und in Minute 43 den 2:0-Endstand erzielte – bereits davor (26.) traf Julian Andre Zuser per Kopf zum 1:0.