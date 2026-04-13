Wenige Sekunden am Platz und schon gab‘s Torjubel!

Wilhering siegte in der 1. Mitte gegen die Union Leonding mit 2:0 und ist im Frühjahr weiter ungeschlagen. Der Stürmer erzielte den entscheidenden Treffer dabei nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung! Danach verpassten die Heimischen aber, den Deckel frühzeitig drauf zu machen.
Veni, vidi, Rozic! Mühlbachs Angreifer kam, sah und traf mit der allerersten Ballberührung zum entscheidenden 2:0 im Duell in der 1. Mitte gegen die Union Leonding. „Er war wohl noch keine Minute auf dem Rasen, als wir einen Konter über ihn abgeschlossen haben“, sagt Wilhering-Coach Alexander Oppolzer über Branislav Rozic, der in der 42. Minute für den verletzten Edin Karamuqo eingewechselt worden war und in Minute 43 den 2:0-Endstand erzielte – bereits davor (26.) traf Julian Andre Zuser per Kopf zum 1:0.
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