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Echte Derby-Kracher und Spitzenspiele im Fokus

Fußball Unterhaus
17.04.2026 07:00
Auf den Unterhaus-Plätzen geht es wieder heiß her.
Auf den Unterhaus-Plätzen geht es wieder heiß her.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Das Wochenende steht vor der Tür – und das heißt wieder Unterhaus-Zeit. Wir haben einen Blick auf die kommende Runde im Tiroler Fußball geworfen und liefern euch einen kurzen Überblick über die spannendsten Spiele dieses Wochenendes.

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FC Stubai – SV Haiming (Freitag 19.30 Uhr, Sportplatz Neustift). 
In der Partie zwischen Stubai und Haiming kommt es zum Duell Zweiter gegen Dritter in der Tiroler Liga. Punktetechnisch trennen die beiden Teams zwar neun Zähler, allerdings konnte Haiming das Hinrundenspiel zu Hause klar mit 6:0 für sich entscheiden. „Ein solches Ergebnis wird schwierig zu wiederholen sein, weil uns fünf Stammspieler fehlen“, meint Haiming-Teammanager Andreas Hell. Besonders schmerzhaft wiegt der Ausfall von Kapitän Fabio Herz: „Er hat im letzten Spiel die Stollen eines Gegenspielers ans Ohr bekommen und dabei ein Loch davon getragen.“ Für die Stubaier sollen nach dem „Sieg für die Geschichtsbücher“ in Mayrhofen in der vergangenen Woche die nächsten drei Punkte her, um den Abstand auf Tabellenführer Absam zu verkleinern. 

SV Langkampfen – FC Bad Häring (Samstag 16 Uhr, Sportplatz Langkampfen).
Zwischen Langkampfen und Bad Häring kommt es in der Gebietsliga Ost zum Unterland-Derby, bei dem man mit bis zu 400 Zuschauern rechnet. „Wir wollen dem Tabellenführer, wenn möglich, ein Bein stellen“, sagt Langkampfen-Trainer Armin Gruber. Einfach wird das allerdings nicht: „Wir haben derzeit vier Langzeitverletzte, darunter auch Kapitän Manuel Gratt, der mit einem Bruch im Fußgelenk ausfällt.“ Verletzte hat auch Bad Häring zu beklagen. „Wir haben aktuell ein ganzes Rudel an Verletzten“, merkt Trainer Gerhard Gratt (nicht verwandt mit Langkampfens Manuel Gratt) an. Vor allem der Ausfall von Torjäger Yigit Baydar schmerzt, der im letzten Spiel eine Platzwunde erlitt und mit sechs Stichen genäht werden musste.

SVG Uderns – FC Vomp (Samstag 17 Uhr, Sportplatz Uderns).
Auch in der Bezirksliga Ost kommt es neben einem Derby auch zu einem Spiel um die Tabellenspitze. Mit Vomp kommt das aktuell formstärkste Team der Liga nach Uderns. „Im Hinspiel konnten wir zwar 4:1 gewinnen, aber unterschätzen werden wir sie nicht“, meinte Mario Troppmair, Trainer der Zillertaler, vor der Partie. Man rechnet mit ungefähr 250 Zuschauern und einem „Topspiel auf Augenhöhe“.

  

FC Wipptal – FC Patscherkofel (Sonntag 17 Uhr, Sportplatz Steinach).
Im Duell zwischen Wipptal und Patscherkofel kommt es in der Gebietsliga West zwar nicht zu einem echten Derby. „Das gab’s eher gegen Sistrans, aber trotzdem ist es ein sehr wichtiges Spiel“, sagt Patscherkofel-Trainer Christopher Mantl, der auf die beiden Leistungsträger Philipp Thurnbichler („wird nächste Woche wieder fit sein“) und Manuel Wildauer (Einriss der Achillessehne) verzichten muss. Es ist somit das Spiel der punktgleichen Tabellennachbarn – Patscherkofel ist Dritter, Wipptal Vierter, jeweils mit 28 Punkten.

Spannende Spiele am Wochenende im Tiroler Unterhaus sind also garantiert.

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