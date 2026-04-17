Echte Derby-Kracher und Spitzenspiele im Fokus

FC Stubai – SV Haiming (Freitag 19.30 Uhr, Sportplatz Neustift).

In der Partie zwischen Stubai und Haiming kommt es zum Duell Zweiter gegen Dritter in der Tiroler Liga. Punktetechnisch trennen die beiden Teams zwar neun Zähler, allerdings konnte Haiming das Hinrundenspiel zu Hause klar mit 6:0 für sich entscheiden. „Ein solches Ergebnis wird schwierig zu wiederholen sein, weil uns fünf Stammspieler fehlen“, meint Haiming-Teammanager Andreas Hell. Besonders schmerzhaft wiegt der Ausfall von Kapitän Fabio Herz: „Er hat im letzten Spiel die Stollen eines Gegenspielers ans Ohr bekommen und dabei ein Loch davon getragen.“ Für die Stubaier sollen nach dem „Sieg für die Geschichtsbücher“ in Mayrhofen in der vergangenen Woche die nächsten drei Punkte her, um den Abstand auf Tabellenführer Absam zu verkleinern.