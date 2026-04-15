Eugendorf will nach irrem Cup-Krimi den Titel

Der Salzburgligist setzte sich im Landescup-Viertelfinale gegen Henndorf im Elfmeterschießen durch. Tobias Moser: „Das längste Elferschießen, das ich jemals erlebt habe.“ Kuchl und Bischofshofen präsentierten sich solide.
Alles sah nach einem souveränen Sieg von Eugendorf im Landescup-Viertelfinale gegen Henndorf aus. Zur Pause führten die Hausherren 3:1. „Wir waren uns ein bisschen zu sicher. Obwohl wir es in der Kabine angesprochen haben“, erklärte Tobias Moser, der zum 3:1 traf. Danach kam Henndorf zurück, kämpfte sich ins Elfmeterschießen. Dieses entwickelte sich zu einem Mittwochabend-Krimi. „Das längste Elferschießen, das ich jemals erlebt habe“, lachte Moser. Jetzt steht Eugendorf als letzter Salzburgligist unter den Top vier. „Der Sieg ist das Ziel! Wir wissen, wir können jeden schlagen.“ Lieblingsgegner wäre Wals-Grünau, auch Kuchl würde der 23-Jährige begrüßen. „Nur nicht den BSK.“
Bischofshofen gewann in Straßwalchen souverän 3:1. „In der zweiten Hälfte haben wir gezeigt, wie überlegen wir sein können. Es reicht im Pokal, wenn man weiterkommt“, grinste BSK-Spieler Rüstü Erdogan, der das 1:0 für die Pongauer erzielte. Kuchl gab sich in Puch ebenfalls keine Blöße, siegte mit 4:1.
SFV-Landescup: Puch – Kuchl 1:4 (0:3). Tore: Veselinovic (53.); Nestaval (20.), Mühlbauer (27.), Brückler (32., 54.). – Eugendorf – Henndorf 12:11 n. E. (3:3, 3:1). Tore: Bußmann (11.), Offenbacher (17.), Moser (40.); Kneissl (12., Eigentor), Chudoba (64.), Hoffmann (74.). – Straßwalchen – Bischofshofen 1:3 (1:2). Tore: Chudoba (39.); Erdogan (32.), Kahrimanovic (45.), Akbulut (54.).
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