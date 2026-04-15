Finale! Gersthof machte 1980 Wien das Leben schwer

Finale! Mühevoller Sieg von 1980 Wien im Halbfinale des Sport-Riss Wiener Landescup. Der Stadtligist musste beim 3:2-Sieg über Gersthof aber lange zittern. Im Endspiel bekommt es die Elf von Trainer Fadil Mulalic am 20. Mai mit Wienerberg (2:1 über Cro-Vienna) zu tun. Auf sportkrone.at gibt es dieses Finale im Livestream zu sehen.
Keine leichte Aufgabe hatte Stadtligist 1980 Wien im Halbfinale des Sport-Riss Wiener Landescups zu lösen. Mit Gersthof (2. Landesliga) hatte man so seine Probleme. Die Gäste gingen durch Salih Sahintürk sogar mit 1:0 in Führung.
Ein Doppelschlag (68., 69.) brachte die Favoritner schlussendlich aber auf die Siegerstraße. Am Ende feierte man einen 3:2-Sieg und qualifizierte sich neben Wienerberg für das Finale am 20. Mai im Wiener Ernst-Happel-Stadion.
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