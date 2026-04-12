Brezina bleibt trotz KI voll und ganz Mensch

Er sehe sie durchaus als Unterstützung und nutze sie auch regelmäßig. „KI kann nur ein Partner sein in der Zusammenarbeit. So wie ein guter Lektor oder eine gute Lektorin, mit der man sich ständig austauschen kann“, so Brezina. Besonders praktisch sei die ständige Erreichbarkeit dieser Art der Assistenz zu jeder Tages- und Nachtzeit. Gedanken sortieren, Fragen durchspielen – all dies könne erleichtert werden, doch nicht das ersetzen, was den Beruf im Kern ausmache.