Die gefährliche Wiener Parallelwelt der Mullahs

Der Staatsschutz ermittelt auch gegen einen bei der Veranstaltung eingesetzten Ordner, der den Demonstranten mittels Halsabschneider-Geste (siehe Foto unten) mit dem Tod bedroht haben soll. Wer sind die Muslime, die sich nun schon seit Jahren im Islamischen Zentrum Imam Ali in Wien-Floridsdorf treffen?