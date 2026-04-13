Großglockner-Bergtour endet mit Rettungseinsatz

Alpinisten mittels Windenrettung geborgen

Auf rund 2700 Metern Seehöhe, unterhalb der Stüdlhütte, kam die 28-Jährige schließlich gegen 20.10 Uhr nicht mehr weiter. Ihr Begleiter setzte daraufhin den Notruf ab. Aufgrund der hohen Lawinengefahr durch eine stark durchfeuchtete Schneedecke wurde der Notarzthubschrauber „RK1“ aus Kärnten angefordert. Gegen 21.00 Uhr konnten beide Alpinisten mittels Windenrettung sicher ins Tal gebracht werden.