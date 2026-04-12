Ermittlungen laufen
Sabotage an TAL-Ölpipeline in Italien nahe Kärnten
Ermittler vermuten professionelle Sabotage an einem Knotenpunkt der Transalpinen Ölpipeline (TAL), die Österreich zu 90 Prozent mit Öl versorgt. Die Betreibergesellschaft hatte zuvor von einer „normalen technischen Störung“ gesprochen.
Die TAL kommt aus Italien an der kärntnerischen Grenze in Kötschach-Mauthen (Bezirk Hermagor) nach Österreich. Dort liegt eine erste innerösterreichische Pumpstation, an der auch Öl für die OMV-Raffinerie in Schwechat abgezweigt wird, das dann Richtung Wien weiterläuft. Die TAL-Pipeline selbst führt von Oberkärnten weiter nach Norden und überquert die österreichisch-deutsche Grenze bei Kufstein.
Doch kein Erdrutsch
An der Grenze zwischen Friaul und Kärnten, in einem schwer erreichbaren Gebiet, wurde ein Hochspannungsmast erheblich beschädigt, der zur Seite knickte. Zunächst wurde ein Erdrutsch als Ursache vermutet. Jetzt belegen aber Videoaufnahmen der RAI 1-Nachrichtensendung „Tg1“, dass die Basis des Mastes mit einer Brennschneidflamme abgetrennt wurde. Auch Ermittlungen und Zeugenaussagen deuten auf Sabotage hin.
Die Aktion scheint darauf abgezielt zu haben, keinen sofortigen Zusammenbruch des Strommasts zu verursachen, sondern einen langsamen Kollaps, der die Versorgung der Pumpstationen des Ölpipelinesystems hätte unterbrechen sollen.
Mehrtägiger Lieferausfall
Die Betreibergesellschaft der TAL-Ölpipeline bestritt am Samstag die Sabotage und erklärte, es habe sich um eine „normale technische Störung“ gehandelt. TAL teilte mit, dass es im März zu einem „technischen Rückgang der Förderleistung“ gekommen sei. So habe der Stromnetzbetreiber Terna am 25. März die Abschaltung einer Pumpstation in Paluzza bei Udine verlangt, um Reparaturen an einer beschädigten Stromleitung durchzuführen. Mehrere Raffinierien in Deutschland, darunter mit Miro die landesgrößte, hatten mit einem mehrtägigen Öl-Ausfall zu kämpfen.
Laut TAL-Betreibern wird Österreich zu 90 Prozent über diese Pipeline mit Öl versorgt, Tschechien zu 40 Prozent. Die TAL liefert zudem das gesamte Erdöl für die Raffinerien in Bayern.
Die Transalpine Ölleitung
- Die Transalpine Ölleitung (TAL) ist 753 Kilometer lang und transportiert seit 1967 Erdöl vom Hafen von Triest zu Raffinerien in Deutschland, Österreich und Tschechien.
- Betrieben wird sie von der TAL-Gruppe, die aus drei Gesellschaften mit Sitz in Italien, Österreich und Deutschland besteht.
Ermittlungen wegen Sabotage
Die Staatsanwaltschaft Triest ermittelt jetzt wegen Sabotage. Die Untersuchung wurde den Carabinieri und der Polizei anvertraut und erfolgt in Zusammenarbeit mit den deutschen Geheimdiensten. Es wird vermutet, dass hinter dem Angriff keine gewöhnlichen Vandalen stecken, sondern professionelle Saboteure, die möglicherweise mit abtrünnigen Geheimdiensten in Verbindung stehen. Bisher gab es kein Bekennerschreiben.
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