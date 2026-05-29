Nervenkitzel in Texas
Achterbahn bleibt in 30 Meter Höhe stehen
Eine Achterbahn ist nichts für schwache Nerven – das gilt ganz besonders, wenn das Gefährt einfach so auf 30 Metern Höhe stehen bleibt. Im US-Bundesstaat Texas bekamen acht junge Fahrgäste etwas mehr Nervenkitzel, als im Fahrpreis inbegriffen war.
Die Achterbahn „Iron Shark“ in Galveston hatte am Donnerstag einen Aussetzer – ausgerechnet als sich acht Schüler in luftiger Höhe befanden. Die Jugendlichen hatten an einem Schulausflug teilgenommen. Eine Exkursion, die ihnen wohl noch lange im Gedächtnis bleiben wird ...
Feuerwehr rückte mit Turmwagen an
Der Freizeitpark wurde nach dem brenzligen Zwischenfall geschlossen, während sich Feuerwehrleute mit einem Turmwagen zu den Opfern vorarbeiteten. Jeder Schüler bekam einen Sicherheitsgurt umgeschnallt, ehe sie von den Einsatzkräften wieder auf den Boden zurückgebracht wurden.
Die Rettungsaktion dauerte vier Stunden. Die Helfer wurden vom Feuerwehrchef Mike Valeta Jr. in höchsten Tönen gelobt. „Ich kann heute Abend gar nicht genug lobende Worte für sie finden. Sie sind erstklassig, sie haben einen fantastischen Job gemacht, es ist ein stolzer Moment, ich bin stolz, hier Chef zu sein“, so Valeta.
Der Chef des Freizeitparks Pleasure Pier erklärte: „Die Attraktion hatte beim ersten Anstieg eine Störung, hielt jedoch, wie vorgesehen, sofort an, um die Sicherheit aller zu gewährleisten“, so Terry Turney. Er versicherte, dass eine „gründliche Inspektion“ durchgeführt werden, bevor das Fahrgeschäft wieder in Betrieb genommen wird.
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