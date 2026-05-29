Achterbahn bleibt in 30 Meter Höhe stehen

Die Rettungsaktion dauerte vier Stunden. Die Helfer wurden vom Feuerwehrchef Mike Valeta Jr. in höchsten Tönen gelobt. „Ich kann heute Abend gar nicht genug lobende Worte für sie finden. Sie sind erstklassig, sie haben einen fantastischen Job gemacht, es ist ein stolzer Moment, ich bin stolz, hier Chef zu sein“, so Valeta.