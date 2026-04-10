Druschba-Pipeline: Kiew bremst die Erwartungen

Pipeline dient als Druckmittel

Selenskyj wies das stets zurück: „Es wurde dort bereits viel getan (…) Natürlich lassen sich zerstörte Lagertanks nicht schnell reparieren“, teilte der Präsident mit. Offiziell begründen Ungarn und die Slowakei ihren Widerstand gegen die Auszahlung des 90-Milliarden-Euro-Kredits der Europäischen Union an die Ukraine mit dem Streit über die Pipeline. Beide Länder haben Angebote von EU-Partnern abgelehnt, sie über andere Pipelines mit Öl zu versorgen.