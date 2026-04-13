„Ohne ärztliche Begutachtung gesundgeschrieben“

Völlig verzweifelt meldete sich Herbert B. aus Ulrichsberg kürzlich bei der „Krone“. „Ich leide seit einem Arbeitsunfall unter einem kranken Vorfuß, bin regelmäßig in Spitalsbehandlung und hab’ massive Schmerzen. Am 30. April wird mein Fuß eingesteift – doch die ÖGK hat mich ohne Untersuchung gesundgeschrieben, darüber aber nicht informiert“, sagte der 54-Jährige.