„Ohne ärztliche Begutachtung gesundgeschrieben“

Kranker Mühlviertler erfuhr zufällig, dass seine Arbeitsunfähigkeit offenbar ohne sein Wissen längst ausgelaufen war. Laut Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) soll aber eine entsprechende Mitteilung an ihn zeitgerecht mit der Post verschickt worden sein.
Völlig verzweifelt meldete sich Herbert B. aus Ulrichsberg kürzlich bei der „Krone“. „Ich leide seit einem Arbeitsunfall unter einem kranken Vorfuß, bin regelmäßig in Spitalsbehandlung und hab’ massive Schmerzen. Am 30. April wird mein Fuß eingesteift – doch die ÖGK hat mich ohne Untersuchung gesundgeschrieben, darüber aber nicht informiert“, sagte der 54-Jährige.
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