Ungarns Schicksalswahl sollte auch uns bewegen

Was geht uns diese Wahl an?

Doch egal, wie man als Österreicher zur EU steht, die Wahl im Nachbarland darf einem nicht egal sein. Schließlich bezeichnet Orbán Demokratien als gesellschaftlichen Niedergang und schwärmt auch von China. Das Wahlrecht hat er zu seinen Gunsten umschreiben lassen und lässt zudem rechtswidrig Beamte für ihn mit Staatsgeldern den Wahlkampf führen. Auch deshalb ist das Ergebnis trotz des Umfragevorsprungs von Magyar offen.